Warner Bros. Discovery satılıyor: Netflix ve Comcast talip oldu

Warner Bros. Discovery (WBD), potansiyel satış tekliflerini değerlendirmeye aldıklarını açıkladı.

Şirketin halihazırda 2026 ortasına kadar tamamlamayı planladığı Discovery Global'den ayrılma stratejisi devam ederken, bu durumun satış görüşmelerine engel teşkil etmediği vurgulanıyor.

WBD ile ilgilenen firmalar arasında Netflix ve Comcast'in isimleri öne çıkıyor.

Warner Bros. Discovery, birden fazla tarafın talepleri ve ilgisi üzerine bir değerlendirme süreci başlatarak satışa sunulduğunu resmen duyurdu. Bu önemli duyuru, Discovery Global’dan ayrılma sürecinde olan şirket için kritik bir zamanda geldi.

Fakat yine de bu işlemin, şirketin varlıklarını satın almak için dışarıdan gelen tekliflerin değerlendirilmesini engellemediğini belirtelim. Yönetim kurulunun potansiyel satışı halka açık hale getirme kararı, şirketin gördüğü “istenmeyen ilgiden” kaynaklanıyor. Şirket şu anda mevcut tüm seçenekleri açık tutuyor.

Entertainment devi satın alma tekliflerini değerlendiriyor

Şirket, eksiksiz paketin potansiyel bir alıcı için uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor. Benzer şekilde Warner Bros. Games bölümü gibi ayrı bölümleri satın alma teklifleri de geçerli kabul ediliyor.

Warner Bros. Discovery yönetim kurulu, herhangi bir devralma teklifini reddetme ve Discovery Global’dan ayrılma planına devam etme hakkını saklı tutuyor.

Warner Bros. Discovery Başkanı ve CEO’su David Zaslav basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Stratejik girişimlerimizi ilerletmek, stüdyolarımızı sektör liderliğine geri döndürmek ve HBO Max’i küresel ölçekte büyütmek suretiyle, günümüzün gelişen medya ortamında işletmemizi başarılı kılmak için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Şirketi, Warner Bros. ve Discovery Global olmak üzere iki ayrı, lider medya şirketine ayırmaya hazırlanmak gibi cesur bir adım attık çünkü bunun ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyorduk. Portföyümüzün önemli değerinin piyasadaki diğer kişiler tarafından giderek daha fazla takdir görmesi şaşırtıcı değil. Birçok taraftan ilgi gördükten sonra, varlıklarımızın tam değerini ortaya çıkarmak için en iyi yolu belirlemek üzere stratejik alternatifleri kapsamlı bir şekilde incelemeye başladık.”

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu Başkanı Samuel A. Di Piazza, Jr. ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bu incelemeyi başlatma kararımız, Yönetim Kurulu’nun hissedarlarımız için en iyi değeri belirlemek üzere tüm fırsatları değerlendirme taahhüdünün bir göstergesidir. İki farklı lider medya şirketi yaratmak için planladığımız ayrılığın güçlü bir değer yaratacağına inanmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte, kapsamımızı genişletmek için bu adımları atmanın hissedarlarımızın çıkarına olduğuna karar verdik.”

İki büyük firma WBD ile ilgileniyor

CNBC’nin haberine göre Warner Bros. Discovery’nin potansiyel bazı acıları belli oldu. Bunlar arasında Netflix ve Comcast öne çıkıyor. İki firma, entertainment devini satın almakla ilgileniyor.

CNN, HBO ve Harry Potter gibi ünlü markaların sahibi olarak bilinen Warner Bros. Discovery’nin satışı, son yılların en büyük yeniden yapılanmalarından biri olarak kayıtlara geçebilir.