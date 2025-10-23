Amazon, 600 bin personeli işten çıkarıp robotlarla çalışacak

Amazon'un operasyonlarında otomasyonu büyük ölçüde artırma planladığı söyleniyor.

Bu strateji, yaklaşık 600 bin çalışanın işini robotlarla değiştirme potansiyeli barındırıyor.

Özellikle de depolama ve sevkiyat gibi alanlarda yapay zeka destekli robotların öne çıkacağı vurgulanıyor.

E-ticaret devi Amazon, 2033 yılına kadar binlerce işi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek gerçek bir devrim öngörüyor. Gelen son raporlara göre şirket, çalışanları yeni nesil robotlarla değiştirmek istiyor.

Amazon’un devasa operasyonlarında insan emeği yerine yeni nesil robotlar ve yapay zeka sistemlerinden yararlanacağı iddiaları kısa sürede büyük dikkat yarattı. Söz konusu iddialar gerçekleşirse, yarım milyondan fazla çalışan işine veda etmek zorunda kalacak.

Amazon bu sayede büyük tasarruf sağlamayı planlıyor

Dikkat çeken bu dedikodular, New York Times tarafından bildirilen şirket içi belgelerden geliyor. Amazon’un 2027 yılına kadar 12 milyar dolardan fazla tasarruf etmeyi planladığı bildiriliyor.

Robotik ekibi, şirketin operasyonlarının yüzde 75’ini otomatikleştirerek 2027 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde 160 bin işi ortadan kaldırmayı hedefliyor. Depolanan ve teslim edilen her ürün için yaklaşık 30 sent tasarruf sağlanacak. Bu rakam, işlenen muazzam ürün hacmiyle çarpıldığında fahiş bir rakama ulaşacak.

Robotlar ve otomasyon aslında Amazon için pek de yeni değil. Zira şirket, dağıtım merkezlerine bir milyon robot yerleştirdi bile. Amazon aynı zamanda insanlar için tasarlanmış alanlarda etkileşim kurmak üzere tasarlanmış iki ayaklı bir robot olan Digit‘i de test ediyor.

Amazon sözcüsünden açıklama geldi

Fakat yine de şimdilik bu bilgilere mesafeyle yaklaşmak gerektiğini belirtelim. Zira Amazon sözcüsü Kelly Nantel, The Verge’e bu konuda bazı açıklamalarda bulundu.

Nantel, sızdırılan belgelerin eksik olduğu ve aslında yalnızca bir takımı ilgilendirdiği ifade edildi: