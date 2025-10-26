Clippy’nin varisi: Microsoft, Copilot’un yeni yüzü Mico’yu tanıttı

Microsoft, Copilot'un sesli arayüzüne duygusal tepkiler veren yeni sanal karakteri Mico'yu getirdi.

İlgi çeken yeni karakter, 90'ların ünlü asistanı Clippy'nin varisi olarak nitelendiriliyor.

Mico'nun ilk aşamada ABD, İngiltere ve Kanada'daki kullanıcılara sunulacağı açıklandı.

Teknoloji devi Microsoft, yapay zeka hizmeti Copilot’un ses moduna eşlik edecek ve bilgisayarlarla konuşma alışkanlığını geri getirmeyi amaçlayan sanal karakteri Mico ile karşımıza çıktı. Bu eğlenceli karakter, 1990’larda ortaya çıkan ve 2001 yılında Office XP ile resmen emekliye ayrılan Office asistanı Clippy‘nin mirasını taşıyor.

Microsoft AI’nın ürün ve büyümeden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Jacob Andreou, The Verge’e demeçte, “Clippy yürüdü, böylece biz koşabildik” dedi. Bu ifade, Microsoft’un geçmişteki hatalarından ders çıkardığını; şimdi daha rafine ve empatik bir deneyim sunmaya odaklandığını bizlere yansıtıyor.

Mico nedir ve ne işe yarıyor?

Kullanıcılar Mico ile Copilot ses moduna girdiğinde varsayılan olarak karşılaşacak. Karakter, yüz ifadeleri gösteren zıplayan bir küre olarak görünecek ve kullanıcılar konuşurken gerçek zamanlı olarak tepkiler verecek.

The Verge’e göre Mico, “arka plandaki tüm teknolojiyi ortadan kaldırmak” ve “kullanıcı ile asistan arasında anında bağlantı kurmak” için tasarlandı. Fakat yine de kullanıcılar, isteğe bağlı bir şekilde Mico’yu devre dışı bırakabilecek.

Mico, Copilot içindeki yeni hafıza işlevlerinden besleniyor. Bu da kullanıcı ve üzerinde çalıştığı projeler hakkında öğrendiği gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlıyor. Microsoft, yanıtları kişiselleştirmeyi ve konuşmayı daha bağlamsal hale getirmeyi amaçlıyor.

Mico, Copilot’a kalıcı bir kimlik kazandıracak

Mico’nun Copilot hizmetine tanınabilir bir kimlik kazandırma niyetiyle yaratıldığı vurgulanıyor. Microsoft AI CEO’su Mustafa Süleyman geçtiğimiz aylarda, Copilot’a kalıcı kimlik kazandırma niyetinde olduklarını ifade etmişti.

Mico’nun lansmanı aynı zamanda Windows 11 bilgisayarlarını “konuşabileceğiniz bilgisayar” olarak tanıtmak için yürütülen daha geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası haline geldi. Microsoft, ABD’de bu ana temayı işleyen TV reklamları yayınladı.

Şirket ayrıca Clippy ve Cortana‘nın mirasının farkında olduklarını aktarıyor. Bilindiği üzere Cortana da daha önce kalıcı bir asistan olma yolunda bir girişimdi. Fakat birkaç yıl önce Windows 11’de tamamen devre dışı bırakıldı.

Microsoft, Mico’nun başlangıçta ABD, İngiltere ve Kanada’da kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Bu özelliğin Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor. Ayrıca İngilizce dışındaki diller için destek konusunda da bir bilgi gelmediğini eklemekte fayda var.