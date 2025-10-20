iOS 26.4’te beklenen “yapay zekalı Siri” biraz daha gecikebilir

Apple, uzun süredir beklenen yapay zeka destekli Siri'yi iOS 26.4'ün bir parçası olarak 2026'nın başlarında sunacağını açıklamıştı.

Fakat şu anda test edilen ön sürüm, yapay zeka asistanının performansının beklentileri karşılamadığı yönünde endişeler ortaya koyuyor.

Gazeteci Mark Gurman, başarısızlık durumunda kıdemli yapay zeka ekibi üyelerinin istifa edebileceğine dikkat çekti.

Teknoloji devi Apple uzun bir süredir yapay zeka destekli Siri asistanı üzerinde çalışıyor. Normal şartlarda iOS 18 işletim sistemiyle birlikte karşımıza çıkması beklenen bu yenilik, daha sonrasında 2026’nın başlarında çıkacak iOS 26.4 güncellemesine ertelenmişti.

Bir yıldan uzun süren gecikmelerle dolu karmaşık süreç şimdi adeta kaos haline geliyor. Test aşamasında yer alan bazı Apple mühendisleri, bunun için ek süreleri olmasına rağmen yazılımın mevcut sürümü hakkında endişelerini dile getiriyor.

Siri AI gecikmesi Apple’da kriz yarattı

Apple’ın yapay zeka ile yaşadığı zorluklar herkesçe biliniyor. ABD merkezli şirket, WWDC24’teki dış baskılara, cihazlarda yerel olarak çalışmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka özellikleri paketi olan Apple Intelligence’ı duyurarak yanıt verdi.

Fotoğraflar’da temizleme, Genmoji ve Siri’de ChatGPT entegrasyonu gibi daha küçük özelliklerin çoğu iOS 18’de uygulamaya kondu. Fakat büyük Siri güncellemesi ne yazık ki planlanan sürenin epey gerisinde kaldı.

Apple, sesli asistan için üç evrim planlamıştı. Bunlar kişisel bağlamı anlama, ekrandaki içeriği tanıma ve kullanıcı adına komutları yürütmek için uygulamalarla doğrudan etkileşim kurma yeteneği olarak lanse edildi.

Şirketten gelen son raporlar, geliştirilmekte olan yazılımın performansıyla ilgili belirsizlik ortamını vurguluyor. Bloomberg’den Mark Gurman, Power On bülteninde şirket içi duruma dair bir bakış açısı sunarak şunları aktardı:

“Şirketin yapay zeka ekibinin diğer üst düzey üyelerinin, özellikle de bu baharda piyasaya sürülecek yeni Siri çalışmazsa, yakında görevlerinden ayrılacaklarına kesinlikle inanıyorum. Yeni Siri’yi içermesi beklenen işletim sistemi sürümü olan iOS 26.4’ü test edenler, sesli asistanın performansıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.”

Yapay zeka destekli Siri ne zaman gelecek?

Yeni Siri’nin başlangıçta bu baharda iOS 18.4 veya iOS 18.5 ile piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Fakat beklenen özellik Beta sürümüne hiç girmedi.

Apple daha sonra şirket kalite standartlarını karşılama gerekliliğini öne sürerek yaklaşık bir yıllık bir gecikme olacağını doğruladı. WWDC25’in ardından verdiği bir röportajda yazılım direktörü Craig Federighi, ekibin yeniden tasarım için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek hedef lansman yılı olarak 2026’yı gösterdi.

Apple bünyesinde iki ekip, yeni Siri AI için farklı yaklaşımlar üzerinde çalışıyor. Bir strateji doğrudan cihazda işlenen modellere odaklanırken, diğeri Google Gemini’nin Özel Bulut Bilişim aracılığıyla entegrasyonunu araştırıyor.

Şu anda test edilen iOS 26.4 sürümüne hangi modelin güç verdiği belirtilmese de yaygın varsayım Apple’ın tescilli modelleri olacağına işaret ediyor. Ortaya çıkan ilk endişeler, şirketin başlangıçtaki planı bu olmasa da Apple’ın temel işlevler için Google Gemini’ye güvenmeye karar vermesinin olası olduğunu bizlere gösteriyor.