Yeni CS2 güncellemesi skin pazarında 3 milyar dolar değer kaybına yol açtı

Yayınlanan son CS2 güncellemesi, 5 ögenin birleştirilerek bıçak ya da eldiven skinleri ile takas edilmesine olanak tanıyan bir sistem sunuyor.

Değişiklik, daha önce yalnızca sandıklardan şans eseri çıkan çok nadir skinlerin erişimini kolaylaştırıyor.

Bu durumun sonucunda oyunun skin piyasasının 3 milyar dolar gibi ciddi bir kayıp yaşadığı belirtiliyor.

Valve bu hafta Counter-Strike 2 (CS2) için yeni bir güncelleme yayınladı. Aslında küçük değişikliklere sahip olan bu güncellemeden sonra skin piyasası adeta sarsıldı. Güncellemeyle beraber oyun artık 5 öğenin birleştirilip bıçak özelleştirmeleriyle takas edilmesine olanak tanıyor.

Ortaya çıkan sonuç, işlem için seçilen eşyalardan biriyle aynı kalite ve nadirliğe sahip olacak. Ayrıca değişimin bir eldivenle sonuçlanma ihtimali de var. Değişikliğin oyuna aşina olmayanlar için büyük bir etkisi olmasa da pratikte sunduğu en nadir eşyalardan bazılarının değerini etkilemiş durumda.

Counter-Strike 2 ekonomisinde nadir bıçak kaplamaları ve ikincil olarak eldivenler, elde edilebilecek en nadir eşyalar arasında sayılıyor. Tam da bu nedenle, bu kategorideki bazı eşyalar özel satış sitelerinde binlerce dolara mal olabilir.

Dolayısıyla güncelleme sonrası CS2 ürünlerinin piyasa değeri 6 milyar dolardan 3 milyar doların biraz üzerine düştü. Yalnızca saatler içinde yüzde 50’ye yakın keskin bir kayıp meydana geldi.

Counter-Strike 2 skin ekonomisi bir günde değişti

PCGamer’a göre yayınlanan yeni güncelleme, Counter-Strike 2’de eşya alıp satanlar arasında paniğe neden yol açtı. Zira eşyaların elde edilme şekli değişti.

Daha önce bu eşyalar çok nadirdi. Yalnızca sandıkları açarak veya yüksek bir fiyata satın alınarak elde edilebiliyordu. Şimdi ise elde edilmeleri daha kolay, bu yüzden değerleri önemli ölçüde düştü.

Güncellemeyle birlikte bu öğelere erişim çok daha kolay hale gelecek. Bu da fiyatların düşmesine yol açacak.

Asıl önemli nokta ise Valve’ın bu duruma tepki verip vermeyeceği olacak. Fakat bunun tamamen güncellemeye bir tepki olduğu aşikar görünüyor.

Hançer ve eldiven alıp satmak için çok para harcayan bazı oyuncular için bu büyük bir sorun olabilir. Yine de herhangi bir piyasada olduğu gibi durumun zamanla istikrara kavuşacağı tahmin ediliyor.