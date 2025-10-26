Menüyü Kapat
    Paint’ten tek tuşla çizimlerinizi dönüştürecek yapay zeka özelliği

    Paint, kullanıcıların çizimlere farklı sanatsal stiller uygulamasına olanak tanıyan Restyle adlı yapay zeka özelliği duyurdu.
    Paint
    • Microsoft, Paint uygulamasında çizimlere farklı sanatsal stiller uygulayan Restyle adlı yapay zeka özelliğini getiriyor.
    • Yeni özellik, Pop Art gibi önceden tanımlı sanatsal stillerle karmaşık görsel dönüşümler yapılmasına olanak tanıyor.
    • Şimdilik bu özelliğe yalnızca Windows Insider programının Canary, Dev ve Beta kanallarındaki kullanıcılar erişim sağlayabiliyor.
    • Şirket ayrıca Restyle'ın artık desteği sonlandırılan Windows 10 cihazlarda çalışmayacağını vurguluyor.

    Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için Paint uygulamasına yeni bir yapay zeka özelliği getirdi. Restyle adlı işlevsel fonksiyon bu hafta kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

    Dikkat çeken yeni özellik ilk olarak Windows Insider programı katılımcılarına sunuyor. İlgi çeken yenilik, görsellere farklı sanatsal stiller uygulamanıza olanak sağlıyor.

    Uygulamanın 1.2509.441.0 sürümünde bulunan Restyle, Copilot menüsünde yer alıyor. Özellik, sıradan bir fotoğrafı Pop Art estetiğine sahip bir illüstrasyona dönüştürme gibi önceden tanımlanmış stil seçenekleri barındırıyor.

    Paint Restyle özelliği nasıl çalışıyor?

    Paint’e gelen yeni Restyle özelliği, teknik tasarım bilgisi veya üçüncü taraf yazılım gerektirmeden karmaşık sanatsal dönüşümler uygulamanıza olanak sağlıyor. Bu özelliğe uygulamanın ana araç çubuğundaki Copilot menüsünden erişilebiliyor.

    Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere göre Restyle özelliği şu şekilde çalışıyor:

    1. Öncelikle Paint’te bir resim açın.
    2. Copilot’a tıklayın.
    3. Restyle seçeneğini seçin.
    4. Kenar çubuğundan önceden ayarlanmış sanat stilini seçin.
    5. Oluştur’a tıklayın.
    Görsel: Microsoft

    Yapay zeka tarafından görüntü oluşturulduktan sonra Paint, kullanıcılara görüntüyü masaüstüne eklemek gibi çeşitli eylem seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar ayrıca görüntüyü Windows panosuna kopyalayabiliyor ya da sonucu ayrı bir görüntü dosyası olarak kaydedebiliyor.

    Fakat yine de yeni özellik ile ilgili bazı belirsizlikler olduğunu da ekleyelim. Microsoft, yapay zeka işlemenin cihazda yerel olarak doğrudan cihaz üzerinden mi gerçekleştiğini, yoksa bulut işlemeyi mi gerektirdiğini açıklamadı.

    Şimdilik yalnızca Windows Insider kullanıcılarına sunuldu

    Paint’e gelen yeni özellik kademeli olarak kullanıma sunulacak. Başlangıçta bu araç yalnızca Windows 11 ve uygulamalarının test sürümlerini alan Windows Insider kullanıcılarına özel olarak sunulacak.

    Microsoft, Paint güncellemesinin (sürüm 11.2509.441.0) Canary, Dev ve Beta kanallarına yayınlanacağını da belirtti. Şirkete göre Restyle özelliği gelişmiş NPU içeren Snapdragon işlemcili Copilot+ bilgisayarlarda da mevcut olacak.

    Microsoft ayrıca diğer yapay zeka tabanlı özelliklerle birlikte bu yeni özelliğin 14 Ekim’de desteği sona eren Windows 10’da kullanılamayacağını resmi olarak doğruladı.

    Efrahim Aslan

