OnePlus 15’in performans canavarı özellikleri Geekbench’te görüldü

OnePlus 15'in global versiyonu Geekbench'te tek çekirdekli (3.632) ve çoklu çekirdekli (10.325) puanlarla listelendi.

Benchmark sonuçlarına göre cihaz Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacak.

Telefonun 12 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ve kutudan Android 16 işletim sistemi ile çıkacağı netlik kazandı.

27 Ekim'de Çin'de tanıtılacak model, 13 Kasım tarihindeyse global pazara sunulacak.

OnePlus’ın çok yakında yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. OnePlus 15 ve OnePlus Ace 6 modelleri 27 Ekim tarihinde Çin pazarında resmi olarak tanıtılacak. Merakla beklenen cihazlar üst düzey bir performansa odaklanacak.

OnePlus 15’in PLK110 model numaralı Çin versiyonu ilk olarak Eylül ayında Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Şimdi yine aynı kıyaslama platformunda cihazın performansı ve dahili özellikleri hakkında önemli ayrıntıları ortaya koyan CPH2745 model numaralı küresel sürüm görüldü.

Ortaya çıkan raporlar, OnePlus 15 ile ilişkili üç model numarasının varlığını doğruluyor: CPH2745, CPH2747 ve CPH2749. Son iki model numarası çeşitli sertifika platformlarında kayıtlı durumda. Bu da cihazın yaygın bir şekilde piyasaya sürüleceğini doğruluyor.

OnePlus 15 (global) teknik özellikleri belli oldu

OnePlus’ın yeni performans canavarı telefonu gelişmiş özellikleri ile Geekbench veritabanında listelendi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3.632 puan ve çok çekirdek testinde 10.325 puan aldı.

Platformda yer alan CPU ve GPU ayrıntıları, cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile geleceğini bizlere doğruluyor. Kıyaslama veri sayfası ayrıca cihazın 12 GB RAM ve Android 16 işletim sistemiyle geldiğini de onaylıyor.

Kullanıcı arayüzü küresel pazar için en son OxygenOS 16 sürümü olacak. Şirket Çin’de ise amiral gemisi ColorOS 16‘yı benimseyecek. Söylentilere göre model 6,78 inç BOE X3 OLED panele sahip olacak. Ekranın 1,5K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, bir P3 çipi ve ekran içi ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor.

Cihaz uzun ömürlü pil ömrü için 7.300 mAh batarya ile gelecek. 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunulacak. Akıllı telefonun arka kamera kurulumu üç üst düzey sensör içerecek. OIS desteğine sahip 50 MP Sony LYT-700 birincil kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 50 MP Samsung JN5 periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15’in çıkış tarihi

OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu 27 Ekim tarihinde Çin’de duyurulacak. Merakla beklenen telefon küresel pazara ise 13 Kasım’da ulaşacak.

Cihaz Çin pazarında üç renk seçeneği sunacak: Sis Moru, Kum Fırtınası ve Mutlak Siyah. Kum Fırtınası sürümü global pazar için de onaylandı.