Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 8 dağıtımını geri çekti

Samsung, Galaxy S23 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini askıya aldı.

Geçtiğimiz haftalarda benzer durumlarla Galaxy S24 ve S22 serilerinde de karşılaşılmıştı.

One UI 8'i henüz almayan Galaxy S23 kullanıcılarının, Samsung'un sorunu çözerek daha stabil bir sürümü yeniden yayınlamasını beklemesi gerekiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8’in dağıtımını art arda durduruyor. Güncelleme diğer eski amiral gemisi serilerden geri çekildikten sonra şimdi de Galaxy S23 modellerinde durduruldu.

Geçtiğimiz günlerde Samsung benzer bir hamleyi diğer iki eski amiral gemisinde de uygulamıştı. İlk olarak Galaxy S22, daha sonrasında ise Galaxy S24 serileri için One UI 8 dağıtımının fişi çekilmişti. SammyGuru’ya göre peş peşe yaşanan bu durum, yazılımın ciddi birtakım problemler barındırdığını açıkça gösteriyor.

Güncellemenin dağıtımı tamamen durduruldu

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra için güncelleme süreci Eylül ayı sonuna doğru başladı. Başta her şey yolunda ilerlese de Samsung aniden dağıtımı tamamen durdurdu.

Yeni bir duyuru, dağıtımın bir aksamaya uğradığını ve artık resmi olarak askıya alındığını doğruluyor. Bu önemli gelişme, Galaxy S24 ve S24 FE modelleri için güncellemenin yine bilinmeyen nedenlerle durdurulmasından yalnızca bir hafta sonra geldi.

Problemin sebebi henüz bilinmiyor

Samsung henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Fakat konuya ilişkin en yaygın kabul gören teori, yazılımı alan kullanıcı tabanı genişledikçe ortaya çıkan kritik bir hatanın keşfedildiğine işaret ediyor.

Şirket, milyonlarca başka cihazı etkileyecek büyük ölçekli bir dağıtıma geçmeden önce sorunun kökenini ele almayı akıllıca tercih ediyor. Sonuç olarak güncelleme bildirimini henüz almamış Galaxy S23 kullanıcıları yeniden bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.