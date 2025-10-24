Samsung Galaxy S21 FE için son büyük güncelleme: Android 16/One UI 8 çıktı

Samsung Galaxy S21 FE, dördüncü ve son büyük güncelleme olan Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımını almaya başladı.

Güncelleme ilk olarak Vietnam ve Tayland'daki Asya kıtası kullanıcılarına sunuldu.

Bu hafta Türkiye'deki kullanıcılara da ulaşması beklenen yazılım, Eylül 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S24, Galaxy S23 ve Galaxy S22 serilerinden sürpriz bir şekilde geri çekilen yazılım, şimdi eski fiyat/performans odaklı model için yayınlandı.

Galaxy S21 FE için dördüncü ve son büyük Android güncellemesi

2022 yılında piyasaya sürülen uygun fiyatlı akıllı telefon modeli, büyük güncelleme döngüsünün sonuna geldi. Bu yazılım ile birlikte son büyük Android güncellemesine ulaşan cihaz için bir dönem böylece kapanmış oldu.

Yine de işletim sistemi için desteğin sona ermesi, telefonunuzu emekliye ayırmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Cihazın günlük çalışması kesintisiz bir şekilde devam edecek. Fakat telefon, Android’in gelecekteki sürümleri ya da bunlara eşlik eden yeni yazılım özellikleri için artık uygun olmayacak.

Güncelleme bu hafta Türkiye’deki modellere de ulaşacak

SamMobile’ın haberine göre yazılım güncellemesi şu anda Asya’da kullanıma sunulmuş durumda. Vietnam ve Tayland’daki ilk kullanıcıların yeni yazılımı yükleyebileceği doğrulandı. Yazılımın çok yakında Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Android 16 temelli One UI 8 güncellemesinin sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip edebilirsiniz.

Güncellemenin teknik detayları, G990EXXUHYJ2 kısaltmasıyla tanımlanan bir ürün yazılımı sürümü ve 2 GB’ı aşan önemli bir boyuta sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Yüksek dosya boyutu sebebiyle indirme sırasında istikrarlı bir Wi-Fi ağı kullanmanız tavsiye ediliyor.

Güncellemeyi daha önce almış diğer cihazlarda olduğu gibi, bu sürüm de bilinen güvenlik açıklarına karşı güncel koruma sağlayan Eylül 2025 güvenlik yamasını entegre ediyor.

Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri