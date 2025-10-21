WhatsApp, ChatGPT ve diğer yapay zekaları yasakladı

WhatsApp, üçüncü taraf yapay zeka araçlarının platformdaki varlığını sonlandırıyor.

15 Ocak 2026'dan itibaren ChatGPT gibi yapay zeka hizmetlerine WhatsApp'tan erişilemeyecek.

Meta, kullanıcı gizliliğini ve platform güvenliğini koruma amacıyla böyle bir karar aldıklarını vurguluyor.

Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın API politikalarını güncelledi. Şirket, platformda yapay zeka sohbet robotlarının kullanılmasını engellemeye başlayacağını duyurdu.

Bu da demek oluyor ki ChatGPT gibi yapay zeka araçları artık doğrudan WhatsApp uygulaması üzerinden kullanılamayacak. OpenAI’nin sohbet robotunun yanı sıra Perplexity ve Luzia gibi hizmetler de ne yazık ki bu durumdan etkilenecek.

Meta üçüncü taraf AI araçlarına savaş açtı

Meta, 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren yapay zeka sağlayıcılarının, sunulan ana hizmet olmaları halinde bu teknolojileri kullanılabilir hale getirmek amacıyla WhatsApp Business çözümlerine doğrudan ya da dolaylı olarak erişmelerinin yasaklandığı açıklandı.

Bu açıklama, müşteri hizmetleri veya satış süreçlerinin bir parçası olarak yapay zeka kullanan şirketlerin mevcut araçlarını kullanmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

TechCrunch’a demeç veren bir Meta sözcüsü, örneğin bir seyahat şirketinin müşteri sorularını veya sorunlarını çözmek için bir sohbet robotu kullanmaya devam edebileceğini vurguladı.

OpenAI destek sayfasını güncelledi

WhatsApp’ın yeni API politikası, ilgiyle kullanılan OpenAI aracını doğrudan etkiliyor. Meta’dan mesajı alan yapay zeka şirketi, destek sayfasına konuya ilişkin bir hatırlatma ekledi.

OpenAI’nin destek sayfasında, yeni kuralın yürürlüğe gireceği 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren sohbet robotunun WhatsApp’ta çalışmayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Sohbet geçmişinizi kaybetmemek için ChatGPT’ye giriş yapmanızı ve hesabınızı uygulamaya bağlamanızı öneriyor.

Yine de bu tarihe kadar WhatsApp’ta ChatGPT kullanmak istiyorsanız, ilgili içeriğimize göz atarak pratik bir şekilde bu araca erişebilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp’ta yapay zeka ile görsel oluşturmak için Perplebixy AI kullanabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

WhatsApp neden böyle bir karar aldı?

Meta sözcüsü, yapay zeka tabanlı sohbet robotlarının, büyük miktarda mesajı işlemeleri ve farklı bir destek türü gerektirmeleri nedeniyle şirket sistemlerine önemli talepler yüklediğini söyledi.

Şirket ayrıca WhatsApp Business API’sinin işletmelerin müşterilerine hizmet vermelerine ve güncellemeler göndermelerine yardımcı olmak için tasarlandığını; bunun da Meta’nın şu anki odağı olduğunu açıkladı.

Yasağın ardından Meta AI, WhatsApp’ta kullanılabilen tek asistan haline gelecek.