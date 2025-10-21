WhatsApp ve Messenger, dolandırıcılık amaçlı mesajları tespit edecek

Meta, WhatsApp'a ekran paylaşımı uyarısı, Messenger'a ise yapay zeka destekli dolandırıcılık tespiti getirerek kullanıcılarını sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı korumayı hedefliyor.

WhatsApp uyarısı hassas bilgilerin paylaşımını önlemeyi amaçlarken, Messenger'daki araç potansiyel spam mesajları belirleyip kullanıcıları bilgilendiriyor.

Özellik bilhassa 60 yaş üzeri kullanıcıları hedefleyen dolandırıcılıklarla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Meta dolandırıcılık girişimlerine karşı savaş açtı. Şirket popüler anlık mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Messenger’a dolandırıcılık tespiti özelliği getireceğini duyurdu. Dolandırıcılık mağdurlarının başında gelen yaşça büyük kullanıcıları odağına alan şirket, uygulamalarına entegre ettiği sistemlerle güvenliği üst seviyeye taşıyor.

Tüm dünyada sosyal medya dolandırıcılıkları artış gösterirken, FBI’a göre yalnızca geçen yıl Amerika’da dolandırıcılıktan kaynaklanan kayıplar 16,6 milyar doları aştı. Kayıpların en çok 60 yaş üzerindeki kullanıcıları etkilemesi üzerine Meta, platformlarına yeni dolandırıcılık araçları ekliyor. Bu araçlar arasında WhatsApp için ekran paylaşımı uyarıları ve Messenger için yapay zeka destekli tarama tespit aracı bulunuyor.

WhatsApp ve Messenger’a dolandırıcılık uyarısı geliyor

WhatsApp artık kullanıcı bilinmeyen kişilerle ekranlarını paylaşmaya çalıştığında bir uyarı gösterecek. Uyarı, bankacılık detayları veya doğrulama kodları gibi hassas bilgilerin karşı tarafça görüntülenebileceği konusunda kullanıcıları bilgilendirecek.

Meta dolandırıcıların hassas bilgiler edinmek için hedeflerine “ekranlarını paylaşmaları yönünde baskı yapabildiğini” tespit etmesinin ardından özelliği kullanıma sunuyor. Şirket, blog sayfasında şu açıklamayı yaptı:

“WhatsApp’ta, video görüşmesi sırasında ekranınızı bilinmeyen bir kişiyle paylaşmaya çalıştığınızda uyarılar yayınlıyoruz. Dolandırıcıların, hedeflerini ekranlarını paylaşmaya zorlayarak banka bilgileri veya doğrulama kodları gibi hassas bilgileri ele geçirmek için insanları kandırabileceğini biliyoruz. Bu yeni araçla, kullanıcılarımıza dolandırıcılıkları tespit edip önlemeleri için daha fazla bilgi sağlıyoruz.”

Öte yandan, Messenger için geliştirilen dolandırıcılık tespit aracı şu anda test aşamasında bulunuyor. Etkinleştirildiğinde kullanıcıların potansiyel olarak spam içeren bir mesaj alıp almadığını belirliyor. Ardından yapay zeka incelemesi için sohbetin gönderilmesini istiyor. Sohbetin potansiyel bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkarsa, Meta yaygın dolandırıcılık türleri hakkında ek bilgi sağlayacak ve kullanıcıyı kişi engellemeye veya raporlamaya yönlendirecek.

Ancak bu araçla ilgili önemli bir nokta bulunuyor. Özelliğin cihaz içi teknolojiyi kullanarak uyarı gönderdiği ilk aşamada mesajlar uçtan uca şifreli kalmaya devam ediyor. Fakat kullanıcı mesajları yapay zeka incelemesi için göndermeyi kabul ettiğinde şifreleme kalkıyor. Dolayısıyla gizlilik endişesi yaşıyorsanız, mesajınızı paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.

Meta, Messenger’ın yeni özelliğini şu ifadelerle duyurdu:

“Messenger’da, sohbetlerde gelişmiş dolandırıcılık algılama özelliğini test ediyoruz. Bu özellik etkinleştirildiğinde ve yeni bir kişi potansiyel olarak dolandırıcılık içeren bir mesaj gönderdiğinde, sizi uyarır ve son sohbet mesajlarını yapay zeka tarafından incelenmesi için gönderme seçeneği sunarız. Potansiyel bir dolandırıcılık algılandığında, yaygın dolandırıcılık türleri hakkında daha fazla bilgi alırsınız ve şüpheli hesabı engelleme veya bildirme gibi eylemler öneririz.”

Kullanıma sunulduğunda özellik Messenger uygulamasında bulunan Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik Ayarları > Scam Tespiti kısmından açılıp kapatılabilecek.

Öte yandan Meta yeni güvenlik önlemlerinin yanı sıra Windows ve macOS için Messenger uygulamasını 15 Aralık’tan itibaren sonlandırma kararı aldığını da duyurdu. 2023 yılında Messenger’ın SMS gönderme özelliği kaldırılmıştı.