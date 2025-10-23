Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G ile birlikte faturalar da artacak

Bakan Uraloğlu, 3.5 milyar dolarlık 5G ihalesinin ardından fiyat politikasını masaya yatırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacağını söyledi.

4.5G'de kalmayı tercih edenlerin mevcut fatura seviyeleriyle devam edebileceği, yüksek hız talep eden kullanıcıların ise bu maliyetleri karşılamak zorunda olduğu aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G teknolojisine ilişkin dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu. Bu önemli adımın kullanıcıların cebine nasıl yansıyacağı konusu bir süredir merak konusu haline gelmişti. Nihayet bu belirsizlik, Uraloğlu’nun açıklamalarından sonra ortadan kalkmaya başladı.

Hürriyet’in haberine göre Bakan Uraloğlu, 5G bağlantı desteği ile birlikte Türkiye genelinde daha hızlı ve kesintisiz internet sağlanacağını ifade etti. Fakat bunun yeni yatırım maliyetlerini de doğuracağı, yani abonelerin 5G’ye geçmesiyle birlikte daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya geleceğine işaret etti.

Türkiye’de 5G dönemi 1 Nisan 2026’da başlıyor

Bakan Uraloğlu, BTK’nın 5G yatırımları bahanesiyle mevcut tarifelerde fahiş artış yapılmasının önüne geçebilmek adına tavan fiyat açıkladı. 1 Nisan 2026 tarihindeki lansmandan önce operatörlerin doğru fiyatlandırma yapmaları çağrısında bulundu:

“5G yatırımlarını gerekçe göstererek tarifelerde olağanüstü artış yapmalarını önlemek üzere operatörlere telkinde bulunduk. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önceki gün tavan fiyat açıkladı. Önden böyle bir tarife uygulanmaması gerekir. Nitekim 5G, 1 Nisan 2026’dan itibaren başlayacak. Biz doğru bir fiyatlama yapılsın istiyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ayrıca yeni bağlantı teknolojisiyle birlikte maliyetlerin de yukarı çıkacağını söyledi. Operatörlerin yüksek yatırım ve ihale bedelini karşılayabilmek için mevcut 4.5G tarifelerinden daha yüksek ücretler talep edebileceğine değindi:

“5G hızından yararlanmak isteyen herkes buyursun bunu kullansın ama elbette her şeyin, her nimetin bir külfeti olacaktır. Şu andakine göre tarifeler biraz daha yukarıda olacaktır. Niye? Bu üç operatör, KDV dahil 3 milyar 535 milyon dolar ödeyecek. Bu ciddi bir para. Sonra milyarlarca dolar yatırım yapacak. Adam 4.5G faturasıyla bunu yapamaz, geri dönüşünü sağlayamaz, batar. O zaman 4.5G hızıyla ben idare ederim, diyen makul faturasıyla devam edecek. Fazla hız isteyen de onun maliyetine, külfetine elbette katlanacak.”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda 5G teknolojisine geçişin başlamasının imkansız olduğunu dile getirdi. 1 Nisan tarihinde öncelikli olarak büyük şehir merkezlerinde sinyal verilerek başlanacağı, iki yıl içindeyse tamamen yaygınlaşma amaçlandığı aktarıldı: