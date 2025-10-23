Amiral gemisi Redmi K90 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, amiral gemisi Redmi K90 Pro Max modelini resmen tanıttı.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 6,9 inçlik 120 Hz OLED ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi ve 7.560 mAh batarya yer alıyor.

Telefonun en büyük yeniliği ise arka kısımda yer alan 7W'lık bir woofer ile birlikte gelen ve Bose ile ortaklaşa geliştirilen 2.1 kanallı güçlü ses sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi, uzun süredir sabırsızlıkla beklenen Redmi K90 Pro Max modelini resmen tanıttı. Apple’a meydan okumak amacıyla “Pro Max” etiketiyle gelen cihaz, ayrıca yakın zaman önce tanıtılan ve üst düzey performansıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi 17 Pro Max’e de güçlü bir alternatif olacak.

Arka tarafta yer alan çıkıntılı kamera modülü ile görsel açıdan da Xiaomi 17 Pro Max’e benzeyen bu model, iddialı donanımıyla adından söz ettirecek. Devasa pil ömrüyle rakiplerine gözdağı veren cihaz, ayrıca Bose ortaklığında geliştirilen güçlü ses sistemiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi K90 Pro Max özellikleri

Ekran: 2608 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklık, HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Xiaomi AI D2 yardımcı işlemci

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera (Light Hunter 950, 1/1.31″, f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS) / 50 MP ultra geniş kamera (f/2.4, 102°) / OIS ve 5x optik yakınlaştırma özellikli 50 MP periskop telefoto kamera

Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi verici, USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), ultrasonik ekran üstü parmak izi okuyucu, 50 W kablosuz şarj, Bose 2.1 kanallı ses

Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 7.560 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü

Yeni üst düzey Redmi modeli 2608 x 1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunan 6,9 inç OLED ekrana sahip. Bu ekranda ayrıca HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision gibi HDR formatlar destekleniyor.

Redmi K90 Pro Max, akıllı telefonun üst ve alt kısmında iki geleneksel hoparlör taşıyor. Aynı zamanda arka tarafta, kameraların hemen yanında yer alan bas için 7W’lık bir woofer’dan oluşan 2.1 kanallı kurulumuyla diğer akıllı telefonları geride bırakıyor.

Cihazın kamera seti 1/1.31″ tam gövde boyutuna sahip 50 MP Light Hunter 950 ana sensör, çift piksel faz algılama otofokusu (Dual Pixel PDAF) ve optik sabitleme (OIS), 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP, OIS ve 5x optik zoom özelliğine sahip Redmi’deki ilk periskop telefotodan oluşan üçlü arka lensle tamamlanıyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası bulunuyor.

Cihaz devasa 7.560 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantıları, 5 Gbps hızında USB-C 3.2 Gen 1 portu, diğer cihazları kontrol etmek için kızılötesi verici, ekran altında ultrasonik parmak izi okuyucu ve Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü yer alıyor.

Redmi K90 Pro Max fiyatı

Redmi’nin yeni telefonu 3.999 CNY (vergiler hariç yaklaşık 23 bin TL) başlangıç fiyatıyla Çin pazarında satışa çıktı. Cihazın 16 GB+1 TB’lık Lamborghini Edition sürümü ise 5.499 CNY’den (vergiler hariç yaklaşık 32 bin TL) satılıyor.