    Le Mans şampiyonu Ferrari 499P, 100 seçkin müşteri için tokenleştirildi

    Ferrari, 100 seçkin müşterisine özel olarak Le Mans galibi 499P yarış otomobilini özel bir token projesi olarak sundu.
    Ferrari 499P
    • Ferrari, Le Mans şampiyonu 499P yarış otomobilini tokenleştirdi.
    • Bu özel proje, İtalya merkezli fintech firması Conio ortaklığında hayata geçirildi.
    • Token Ferrari 499P, markanın yalnızca 100 seçkin müşterisinden oluşan Hyperclub üyeleriyle sınırlı olacak.
    • Token sahipleri, takas seçeneğinin yanı sıra 499P aracının da dahil olduğu özel dijital açık artırmalara katılma hakkı elde edecek.

    İtalyan otomotiv devi Ferrari, kripto para dünyasında önemli bir adım atıyor. Şirket, Token Ferrari 499P projesiyle seçkin bir grup hayranını özel dijital müzayedelere katılmaya davet ediyor. İsminden de anlaşılacağı üzere, ikonik Le Mans ödüllü lüks otomobil koleksiyonerlere sunulacak.

    Reuters’ın haberine göre proje, fintech firması Conio ortaklığında hayata geçecek. Token, uzun mesafe yarışlarına tutkuyla bağlı 100 seçkin müşteriyi bir araya getiren özel bir ağ olan Ferrari Hyperclub üyelerine özel olarak sunulacak.

    Ferrari token projesiyle müşteri bağlılığını kuvvetlendiriyor

    Ferrari’nin ticari ve pazarlama direktörü Enrico Galliera’ya göre proje yalnızca finansal amaçlar taşımıyor. Aynı zamanda markanın hayranları ile arasındaki duygusal bağa da hitap ediyor.

    Galliera, bu yeni token projesi ile ilgili, “en sadık müşterilerimiz arasında aidiyet duygusunu bu sayede güçlendirmek istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

    Ferrari 499P

    Jeton sahipleri, bunları birbirleriyle takas edebilecek. Ayrıca Ferrari’nin yarış mirasını simgeleyen bir araç olan 499P’yi satın alma fırsatı da dahil olmak üzere özel açık artırmalara katılım sağlama şansından yararlanabilecek.

    Bu dikkat çeken girişim, 2027 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun başlamasıyla birlikte resmi olarak tanıtılacak.

    Ferrari geçmişte de kripto paralara ilgisini göstermişti

    Lüks otomobil devi, gelişmekte olan finansal teknolojileri benimseme konusundaki ilgisinin açık sinyallerini çoktan verdi. Şirket daha önce de kripto paralara yönelik ilgisini ortaya koydu.

    Kripto para

    Ferrari, 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde araç alımlarında Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve USDC (USDC) ile ödeme kabul etmeye başladı. Daha sonra bu hizmet Avrupa’ya da genişletildi.

    Son olarak Token Ferrari 499P projesi, şirketin bu alanda yatırımlarına devam etmeye niyetli olduğunu açık bir şekilde bizlere gösteriyor.

