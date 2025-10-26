OpenAI, Suno ve Udio’ya rakip yapay zeka müzik modeli geliştiriyor

OpenAI, yazılı veya sesli komutlarla müzik üretebilen bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor.

Sam Altman liderliğindeki şirket, bu alanda faaliyet gösteren Suno ile Udio gibi platformlara doğrudan rakip olacak.

OpenAI'nin ayrıca bu modelini eğitmek için Juilliard School öğrencileriyle iş birliği gerçekleştirdiği aktarılıyor.

OpenAI, metin veya ses ipuçlarından müzik üretmek üzere tasarlanmış bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Sam Altman liderliğindeki şirketin bu dikkat çeken hamlesi, Suno ve Udio gibi girişimlerle doğrudan rekabet etmeye odaklanıyor.

The Decoder’ın haberine göre OpenAI, doğal dil komutlarına veya ses örneklerine yanıt veren parçalardan tamamlanmış parçalara kadar her şeyi üretmeyi hedefliyor. Şirketin bu noktada temel motivasyonunun belirli müzik öğeleri, örneğin bir şarkıya eşlik edecek bir gitar parçası üretmek olduğu belirtildi.

Proje kapsamında modelin eğitiminde kullanılmak üzere notalar hazırlamak üzere Juilliard Okulu’ndan öğrencilerin işe alındığı aktarıldı. Bu durum, şirketin kompozisyon kalitesine ve geleneksel notasyona odaklanıldığını bizlere gösteriyor.

Şirket ayrıca özel müzik gerektiren reklam kampanyaları da dahil olmak üzere potansiyel ticari kullanımları şimdiden değerlendiriyor. Fakat bu potansiyel kullanımların, telif hakları ve para kazanma konusunda birtakım soru işaretleri doğurabileceğini söylemek mümkün.

Müzik şirketlerinin Suno ve Udio’ya tepkisi OpenAI’yi nasıl etkileyecek?

Plak şirketleri ve telif hakkı sahipleri daha önce Suno ve Udio gibi yapay zeka şirketlerine telif hakkı ihlalleri nedeniyle çeşitli davalar açmıştı. Davalı şirketler, eğitim verilerinin kaynakları konusunda ciddi sorularla karşı karşıya kalmış durumda.

Aslında bu durumun yalnızca AI tabanlı müzik üzerinde görülmediğini söylemek mümkün. Örneğin geçtiğimiz aylarda Disney ve Universal, yapay zeka görsel oluşturma platformu Midjourney ile davalık olmuştu.

OpenAI CEO’su Sam Altman yakın zaman önce Sora lansmanında, hak sahiplerinin bu tür teknolojilerden elde edilen geliri paylaşmaları gerektiğini dile getirmişti. Fakat şu anda bu AI tabanlı müzik girişimi için bir gelir paylaşım mekanizması üzerinde çalışılıp çalışılmadığı bilinmiyor.

OpenAI’nin başarısız girişimi: Jukebox

Son olarak OpenAI’nin, ilk olarak 2020 yılında Jukebox adlı bir proje aracılığıyla yapay zeka destekli müzikler sunma girişiminde bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Bu çalışma ne yazık ki pek fazla başarı elde edemedi. Geçmişte yaşanan Jukebox örneği, deneylerin teknik açıdan dikkat çekici olsa da piyasa için henüz olgunlaşmamış olabileceğini bizlere gösterdi.

Şirket şimdi geçmiş tecrübelerinden de ders alıp daha güçlü bir çalışma ortaya koymayı amaçlıyor gibi görünüyor.