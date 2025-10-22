Galaxy XR resmen tanıtıldı: Samsung, Google ve Qualcomm’dan gövde gösterisi

Samsung, Google ve Qualcomm ortaklığıyla geliştirilen karma gerçeklik başlığı Galaxy XR resmen tanıtıldı.

Cihaz, Android XR işletim sistemi ve Google Gemini desteğiyle konforlu bir deneyim vaat ediyor.

Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemciden güç alan ürün, 16 GB RAM ile üst düzey donanım ortaya koyuyor.

Samsung, bugün Google ve Qualcomm ortaklığında geliştirilen, Android XR işletim sistemiyle çalışan ilk karma gerçeklik cihazı olan Galaxy XR modelini resmen tanıttı. Ürün, iki yıl önce duyurulan Apple Vision Pro’ya benzer şekilde, başınıza taktığınızda sanal unsurları gerçek dünyaya yansıtarak deneyimlemenizi olanak tanıyor.

Cihaz çok modlu yapay zekadan güç alıyor. Model, sisteme entegre edilmiş ve kullanıcının çevresini anlayabilen, aynı zamanda sohbet yoluyla yanıt verebilen Gemini asistanına güveniyor. Bu da konforlu bir ses, görüntü ve hareket kontrolüne imkan sağlıyor.

Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen Galaxy XR’ın ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore’de tüketicilerle buluşacağı, sonrasında diğer ülkelerde raflara gelmeye başlayacağı vurgulanıyor.

Samsung Galaxy XR özellikleri

Android XR temelli karma gerçeklik başlığı gelişmiş sensörler, kameralar ve altı mikrofon ve iki hoparlör gibi diğer ileri teknoloji bileşenlere sahip. Ürünün ergonomik tasarımı konforlu bir kullanıma olanak tanıyor. 545 gram ağırlığında olan model maksimum rahatlığa odaklanıyor.

Kullanıcı cihazı taktığı andan itibaren her göz için 4K Micro-OLED ekranlara erişebiliyor. Ürün, teknik özelliklerine göre 109 derece yatay ve 100 derece dikey görüş alanı sunuyor. Ayrıca cihazda çıkarılabilir bir ışık kalkanı bulunuyor.

Samsung Galaxy XR, Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemciden güç alıyor. Cihaz 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Pil ömrü ise 2,5 saate kadar video oynatma vadediyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve iris tanıma destekleri sunuluyor.

Cihaz, Gemini’nin önerileriyle Google Haritalar’da 3B haritaları keşfetmenize, doğal komutlarla YouTube’da içerik aramanıza ve Ortam Görünümü modunda Circle to Search özelliğini kullanmanıza olanak tanıyor. Tüm Android uygulamaları Galaxy XR’da çalışıyor. OpenXR, WebXR veya Unity kullanan geliştiriciler yazılımlarını platforma uyarlayabiliyor.

Galaxy XR’ın fiyatı ne kadar?

Samsung’un Apple Vision Pro rakibi karma gerçeklik başlığı bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore’de satışa çıktı. Cihaz şu anda 1.799 dolar (yaklaşık 75 bin TL) fiyat etiketiyle tüketicilere hitap ediyor.

Galaxy XR’ın ilerleyen süreçte Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Konuya ilişkin Samsung’dan yakın zamanda bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

Son olarak Samsung’un yıl sonuna kadar iki büyük cihaz tanıtması bekleniyordu. Bunlardan biri olan Galaxy XR bugün tanıtıldı. Söz konusu diğer ürün ise markanın ilk üçe katlanabilen telefonu olacak. İnovatif tasarımıyla dikkat yaratacak modelin yakında duyurulması bekleniyor.