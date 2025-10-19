Avrupa Birliği’nden şarj cihazları için yeni kural: 2028’de yürürlüğe giriyor

Avrupa Birliği, 2028 yılından itibaren elektronik atıkları azaltmak ve uyumluluğu artırmak amacıyla tüm harici güç kaynaklarında USB-C bağlantısını zorunlu hale getiriyor.

Yeni düzenleme, dizüstü bilgisayarlar gibi cihazların şarj ünitelerini de kapsayacak ve kablo ile adaptörün ayrılabilir olmasını şart koşacak.

Tıbbi cihazlar gibi istisnalar dışında geçerli olacak karar, yıllık binlerce ton elektronik atık tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB), standart şarj cihazı uygulamasında adımlarını daha da sıkılaştırıyor. Alınan karara göre, 2028 itibarıyla AB’de satılacak tüm harici güç kaynaklarında USB-C bağlantısının bulunması zorunlu olacak. Düzenlemenin temel amacı, cihazlar arası uyumluluğun artırılması ve elektronik atıkların azaltılması olarak belirtiliyor.

USB-C bağlantı tipi, akıllı telefonlar, tabletler, kulaklıklar ve benzeri diğer tüketici elektroniği ürünleri için zaten bir süredir mecburi. AB şimdi düzenlemeyi dizüstü bilgisayarlar gibi ev ve ofis ortamlarında kullanılan diğer şarj adaptörlerine de genişletiyor.

2028 itibarıyla USB-C şarj cihazlarında zorunlu olacak

2028’den itibaren yeni şarj cihazları yalnızca USB-C bağlantısıyla pazara sunulabilecek. Buna ek olarak, üreticiler teknik ve çevresel gereklilikleri karşıladığını belirten standart bir AB logosunu ürünlerine iliştirmekle yükümlü olacaklar.

Dikkat çeken bir diğer koşul ise, güç kaynağı ve kablonun tek bir cihazdan oluşmaması. USB-C kablosunun çıkarılabilir olması gerekecek. Bu şart, arızalanan parçaların bütün şarj cihazını çöpe atmaya gerek kalmadan ayrı ayrı değiştirilmesini mümkün kılmayı hedefliyor.

Yeni düzenleme, “Ortak Şarj Cihazı” olarak bilinen kapsamlı bir yasanın parçası olarak hayata geçiyor. Avrupa Birliği, birçok mobil cihaz için USB-C standardını 2024 sonundan itibaren zorunlu kılmıştı. Hatta Apple da bu kararın ardından iPhone 15 serisinde USB-C’ye geçmişti. Birliğin genişlettiği yönetmelik, günlük yaşamda cihazların kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kuralın yegane istisnaları, özel tıbbi cihazlar, yönlendiriciler ve elektrikli diş fırçaları gibi ürünler olarak belirlendi. AB, e-bisiklet veya scooter gibi ulaşım araçlarındaki durumu incelemeye devam ediyor. AB’nin hesaplamalarına göre, bu adım ile her yıl binlerce ton elektronik atığın azaltılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Avrupa Birliği, USB-C şarj sistemlerinin aynı yuvaya sahip olmalarına rağmen teknik olarak farklı protokoller kullanabilmeleri nedeniyle ortaya çıkan uyumluluk sorunlarının nasıl aşılacağını henüz netleştirmiş değil.

Örneğin günümüzde pek çok farklı hızlı şarj standardı mevcut. Qualcomm’un Quick Charge’ı, Samsung’un Super Fast Charging’i veya OnePlus’ın Warp Charge’ı gibi her bir üreticinin veya yonga seti geliştiricisinin kendine ait özel güç yönetim protokolleri bulunuyor. Bir cihaz, sadece kendi protokolünü destekleyen bir şarj aletiyle en yüksek hızda şarj olabilir. Farklı protokollü bir şarj cihazı kullanıldığında daha yavaş şarj olabiliyor.

AB’nin şarj cihazlarında sadece fiziksel yuvayı standartlaştırması ve protokol farklılıklarının nasıl aşılacağını henüz belirlememiş olmaması, tam uyumluluk ve beklenen e-atık azalımı hedeflerine ulaşmada bir engel teşkil edebilir.

Yönetmelik, yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek ve üç yıllık bir geçiş süresinin ardından uygulanabilir hale gelecek.