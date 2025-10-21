Menüyü Kapat
    7 yıllık The Sims Mobile resmen kapanıyor: Tarih verildi

    Electronic Arts, yedi yıllık popüler yaşam simülasyonu oyunu The Sims Mobile'ın 20 Ocak 2026 tarihinde resmen kapatılacağını duyurdu.
    The Sims Mobile
    • The Sims Mobile, 20 Ocak 2026 tarihinde resmen kapatılacak.
    • Bu tarihten itibaren sunucularının fişi çekilecek ve oyun tamamen kullanılamaz hale gelecek.
    • Bugün itibarıyla oyuna artık yeni uygulama içi satın alma yapılamayacak ve oyun yeni indirmelere kapatılacak.
    • Oyuncular son iki hafta boyunca, yani 6 Ocak 2026'dan itibaren tüm oyun içi içerik kütüphanesine ücretsiz olarak ulaşabilecek.

    The Sims Mobile oyunu 20 Ocak 2026’da resmi olarak kapatılacak. Electronic Arts, 7 yıllık popüler oyunu 50’den fazla içerik güncellemesinin ardından sonlandırıyor. Bu önemli hamlenin, EA’nın Suudi Arabistanlı yatırım fonu tarafından satın alınmasından kısa süre sonra gelmesi dikkat topluyor.

    Duyurunun gelmesiyle birlikte bugün itibarıyla oyun içi satın alımlar artık devre dışı bırakıldı. Yine de kullanıcılar, oyunda biriktirdikleri jetonları son tarihe kadar kullanmaya devam edebilecek.

    Şu anda oyunu Google Play Store ve Apple App Store’dan indirmenin de mümkün olmadığını hatırlatalım. Fakat oyun, telefonlarında halihazırda yüklü olanlar tarafından oynamaya devam edebilecek.

    Oyunun kapanışıyla ilgili resmi sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

    “Hepinizin TSM’ye gösterdiği sevgi ve tutku için minnettarız. Desteğiniz, özveriniz ve yaratıcılığınız için teşekkür ederiz. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bir takdir göstergesi olarak, son bölümün özel hissettirmesini ve tüm TSM oyuncularına oyunun sunduğu her şeyi deneyimlemeleri için son bir şans vermesini istiyoruz.”

    The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme: Satın almaya değer mi?

    The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme: Satın almaya değer mi?

    The Sims Mobile son güncellemesini aldı

    The Sims Mobile için son güncelleme yayınlandı. Oyun kapanana kadar çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Bu “veda” etkinlikleri ve tarihleri şu şekilde duyuruldu:

    Etkinlik adı Türü Başlangıç tarihi Bitiş tarihi
    Eerie Autumn Festival Pass 20 Ekim 19 Aralık
    Cozier Home Sweet Treat Showdown 20 Ekim 2 Kasım
    Wumple’s Wishlist #1 Limited Time Quest 27 Ekim 3 Kasım
    Hallways Ready Treasure Hunt 3 Kasım 16 Kasım
    Wumple’s Wishlist #2 Limited Time Quest 10 Kasım 17 Kasım
    Foxbury Institute Sweet Treat Showdown 17 Kasım 30 Kasım
    Wumple’s Wishlist #3 Limited Time Quest 24 Kasım 1 Aralık
    Season’s Greetings Treasure Hunt 1 Aralık 14 Aralık
    Wumple’s Wishlist #4 Limited Time Quest 8 Aralık 15 Aralık
    Sweet Holiday Sweet Treat Showdown 15 Aralık 28 Aralık
    Wumple’s Wishlist #5 Limited Time Quest 22 Aralık 29 Aralık
    New Year’s Dock and Roll Treasure Hunt 29 Aralık 10 Ocak
    Wumple’s Wishlist #6 Limited Time Quest 1 Ocak 8 Ocak
    Wumple’s Wishlist #7 Limited Time Quest 10 Ocak 17 Ocak

    Son olarak The Sims 1-2 Legacy Collection inceleme içeriğimize de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

