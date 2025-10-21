7 yıllık The Sims Mobile resmen kapanıyor: Tarih verildi

- The Sims Mobile, 20 Ocak 2026 tarihinde resmen kapatılacak.
- Bu tarihten itibaren sunucularının fişi çekilecek ve oyun tamamen kullanılamaz hale gelecek.
- Bugün itibarıyla oyuna artık yeni uygulama içi satın alma yapılamayacak ve oyun yeni indirmelere kapatılacak.
- Oyuncular son iki hafta boyunca, yani 6 Ocak 2026'dan itibaren tüm oyun içi içerik kütüphanesine ücretsiz olarak ulaşabilecek.
The Sims Mobile oyunu 20 Ocak 2026’da resmi olarak kapatılacak. Electronic Arts, 7 yıllık popüler oyunu 50’den fazla içerik güncellemesinin ardından sonlandırıyor. Bu önemli hamlenin, EA’nın Suudi Arabistanlı yatırım fonu tarafından satın alınmasından kısa süre sonra gelmesi dikkat topluyor.
Duyurunun gelmesiyle birlikte bugün itibarıyla oyun içi satın alımlar artık devre dışı bırakıldı. Yine de kullanıcılar, oyunda biriktirdikleri jetonları son tarihe kadar kullanmaya devam edebilecek.
Şu anda oyunu Google Play Store ve Apple App Store’dan indirmenin de mümkün olmadığını hatırlatalım. Fakat oyun, telefonlarında halihazırda yüklü olanlar tarafından oynamaya devam edebilecek.
Oyunun kapanışıyla ilgili resmi sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Hepinizin TSM’ye gösterdiği sevgi ve tutku için minnettarız. Desteğiniz, özveriniz ve yaratıcılığınız için teşekkür ederiz. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bir takdir göstergesi olarak, son bölümün özel hissettirmesini ve tüm TSM oyuncularına oyunun sunduğu her şeyi deneyimlemeleri için son bir şans vermesini istiyoruz.”
The Sims Mobile son güncellemesini aldı
The Sims Mobile için son güncelleme yayınlandı. Oyun kapanana kadar çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Bu “veda” etkinlikleri ve tarihleri şu şekilde duyuruldu:
|Etkinlik adı
|Türü
|Başlangıç tarihi
|Bitiş tarihi
|Eerie Autumn
|Festival Pass
|20 Ekim
|19 Aralık
|Cozier Home
|Sweet Treat Showdown
|20 Ekim
|2 Kasım
|Wumple’s Wishlist #1
|Limited Time Quest
|27 Ekim
|3 Kasım
|Hallways Ready
|Treasure Hunt
|3 Kasım
|16 Kasım
|Wumple’s Wishlist #2
|Limited Time Quest
|10 Kasım
|17 Kasım
|Foxbury Institute
|Sweet Treat Showdown
|17 Kasım
|30 Kasım
|Wumple’s Wishlist #3
|Limited Time Quest
|24 Kasım
|1 Aralık
|Season’s Greetings
|Treasure Hunt
|1 Aralık
|14 Aralık
|Wumple’s Wishlist #4
|Limited Time Quest
|8 Aralık
|15 Aralık
|Sweet Holiday
|Sweet Treat Showdown
|15 Aralık
|28 Aralık
|Wumple’s Wishlist #5
|Limited Time Quest
|22 Aralık
|29 Aralık
|New Year’s Dock and Roll
|Treasure Hunt
|29 Aralık
|10 Ocak
|Wumple’s Wishlist #6
|Limited Time Quest
|1 Ocak
|8 Ocak
|Wumple’s Wishlist #7
|Limited Time Quest
|10 Ocak
|17 Ocak
