iPhone 18, A20 çipinin maliyeti nedeniyle daha pahalı gelebilir

Eylül 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18, 2 nm mimarisiyle üretilen A20 çipiyle donatılacak.

Bu yeni işlemci, iPhone'larda daha önce görülmemiş bir performans ve güç tüketimi oranı sağlayacak.

Fakat Apple'ın özel çip ortağı TSMC'nin üretim maliyetinde yaklaşık yüzde 50'lik bir artış bekliyor.

Bu maliyet artışının da iPhone 18 serisinin fiyatlarını doğrudan etkileyeceği tahmin ediliyor.

Apple, herhangi bir aksilik olmaması halinde önümüzdeki yılın Eylül ayında iPhone 18 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürecek. 2 nm işlemciye sahip olacak ilk iPhone olarak raflarda boy gösterecek bu model, ciddi teknolojik ilerlemenin yanı sıra ayrıca fiyat etiketinde de değişikliğe sebep olabilir.

Her nesilde olduğu gibi üretim maliyetleri yine başlangıçta önemli ölçüde daha yüksek olacak. Elbette ki bu durumun, ürünün nihai fiyatını doğrudan etkileyeceği biliniyor. Dolayısıyla bir sonraki amiral gemisi iPhone’larda zamlı fiyat etiketleri ile karşılaşmamız olası görünüyor.

TSMC’den Apple’a yüksek fatura

Ortaya çıkan son raporlar, A20 çipi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendiriyor. ChinaTimes’ın aktardığı bilgilere göre Apple’ın özel işlemci üretim ortağı TSMC, bu yeni nesil için üretim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 50’lik bir artış bekliyor. Bu önemli artış, gelecekteki iPhone 18’lerin nihai fiyatına da yansıyabilir.

Bu yılın Nisan ayında gündeme gelen çeşitli raporlar, 2 nanometrelik gravür işlemine geçişle bağlantılı olarak yeni iPhone’lar için olası bir fiyat artışından bahsediyordu. Bu da Apple için bir ilk ve her şeyden önce mobil çiplerin minyatürleştirilmesinde önemli bir adım olacak.

Bu teknoloji sayesinde A20 çipi, daha önce bir iPhone’da görülmemiş yeni bir performans ve güç tüketimi oranı sunacak. Aynı zamanda artan güç ve gelişmiş enerji verimliliğini bir araya getirecek.

2 nm mimarisi, Apple’ın karmaşık görevleri, özellikle de yapay zeka işlemlerini yerine getirirken enerji tüketimini azaltan daha hızlı iPhone’lar sunmasına olanak tanıyacak. Bu da daha iyi pil ömrü, daha az ısı ve zaman içinde daha istikrarlı performans anlamına gelecek.

Fakat yine de bu teknolojik ilerlemenin bir bedeli var. 2 nm sürecinin uygulanması çok daha karmaşık ve gelişmiş ekipmanlar gerektiriyor. Bu da üretimin ilk aşamalarında daha düşük verimlere yol açıyor.

TSMC için bu durum, maliyetlerin keskin bir şekilde artması anlamına geliyor. Apple’ın önemli bir pazarlık gücü olsa da bu artışın iPhone 18’in fiyatlandırma yapısında tamamen fark edilmemesi pek olası değil diyebiliriz.

Son olarak yakın tarihli raporlar, 2027’de Apple’ın akıllı telefon pazarında 20. yılı şerefine iPhone 19 modelini atlayıp doğrudan iPhone 20’yi piyasaya süreceğine işaret ediyor.