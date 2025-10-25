iOS 26.1 fotoğraf yedekleme ile ilgili bir sorunu kökten çözecek

Apple üçüncü taraf fotoğraf uygulamalarının görüntüleri arka planda daha güvenilir bir şekilde yedeklemesini sağlayacak yeni bir "Arka Plan Kaynak Yükleme" uzantısı türünü iOS 26.1 ile sunmaya hazırlanıyor.

Böylece cihaz kilitliyken veya başka uygulamalar kullanılırken bile yedekleme kesintisiz devam edebilecek.

iOS 26.1 güncellemesinin Ekim ayı bitmeden kullanıma sunulması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone’lar için iOS 26.1 güncellemesi ile kullanıma sunulması beklenen yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Geliştiricilerin uzun süredir talep ettiği özellik sayesinde, üçüncü taraf fotoğraf uygulamaları görüntüyü arka planda daha güvenilir bir şekilde yedekleyebilecek.

Güncellemenin kullanıcılara getireceği yeniliklerden biri, geliştiricilerin Apple’ın Android cihazlara ve Android cihazlardan veri taşıma özelliğine katılmasını sağlayacak. Bir diğer önemli gelişme ise, Apple’ın kendi dokümantasyon blogunda detaylandırdığı üzere, geliştiricilerin PhotoKit üzerinden arka plan fotoğraf yedeklemeyi etkinleştirmesine olanak tanıyacak.

Fotoğraf uygulamaları arka planda kesintisiz çalışacak

Apple, yeni özelliği şu şekilde tanımlıyor:

“iOS 26.1 ve sonraki sürümlerde PhotoKit, fotoğraf uygulamalarının sorunsuz bulut yedekleme deneyimleri sunmasını sağlayan yeni bir Arka Plan Kaynak Yükleme uzantısı türü sunuyor. Sistem, uygulamanız adına yüklemeleri yönetir ve kullanıcılar başka uygulamalara geçse veya cihazlarını kilitlese bile bunları arka planda işler.

Sistem, yüklemeleri işleme zamanı geldiğinde uzantınızı çağırır ve güvenilir işleme sağlamak için ağ bağlantısını, güç yönetimini ve zamanlamayı otomatik olarak yönetir.”

Geliştirilen altyapı, üçüncü taraf fotoğraf uygulamaları ve bulut yedekleme servisleri için önemli bir adımı temsil ediyor. Uygulamalar artık eski yöntemlere başvurmak veya kullanıcının uygulamayı yeniden açmasını beklemek zorunda kalmayacak. Görüntüleri arka planda otomatik ve güvenilir bir şekilde yedekleyebilecek.

Yeni özelliğin bir kısmı, kullanıcının açık onayını zorunlu kılarken diğer yönleri uzantı aktif edildikten hemen sonra otomatikman devreye girecek. Apple altyapının birçok unsurunun halen beta aşamasında bulunduğunu ve nihai sürüm geliştiricilere sunulmadan önce değişiklik gösterebileceğini kaydetti.

Yeni özelliklerin yanı sıra iOS 26.1 güncellemesi, birçok önemli hata düzeltmesini de Apple kullanıcılarının hizmetine sunacak. Şirket iOS 26.1’den önce daha acil sorunları düzeltmek için geçtiğimiz günlerde iOS 26.0.1 sürümünü müşterileri için yayınladı. Öte yandan iOS 26.1’in Beta süreci devam ediyor. Liquid Glass tasarımına ince dokunuşlar getiren iOS 26.1 Beta 4 yazılımı 21 Ekim’de çıktı.

Bu arada güncellemenin Türkiye’deki iPhone, MacBook ve iPad kullanıcıları açısından özel bir yanı var. Apple Intelligence, hem macOS’un hem de iOS / iPadOS’un 26.1 sürümleriyle beraber nihayet Türkçe dil desteğine kavuşacak. AirPods Pro için canlı çeviri özelliği de yeni sürümün en önemli detaylarından bir tanesi olacak.