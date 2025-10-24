Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanı oldu

- Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na atandı.
- 2019 yılından beridir Türk Telekom'un CEO'su olarak görev yapan Önal, artık Türkiye'nin bilgi güvenliğinin sağlanması çalışmalarını yürütecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile beraber Türkiye’nin siber güvenlik stratejilerini belirleyecek kilit isim duyuruldu. 2019 yılından bu yana Türk Telekom Genel Müdürü olarak hizmet veren Ümit Önal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı çatısı altında kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı görevine getirildi
Önal artık ülkemizin ulusal siber güvenliğini sağlamak ve yeni stratejiler belirlemekten sorumlu olacak. Bununla birlikte yerli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi de amaçlanacak.
Bu yılın Ocak ayında kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görevleri arasında şunlar yer alıyor:
- Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirmek.
- Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirmek.
- Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip etmek.
- Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.
- Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak.
- Özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.
- Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
- Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla önleyici ve koruyucu faaliyetler konusunda çalışmalar yürütmek.
- Kamu kurumlarında ve kritik altyapı işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve esasların belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek.