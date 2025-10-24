Akıllı telefonlarda ÖTV düzenlemesi: Giriş-orta seviye modeller ucuzlayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte telefonlarda uygulanan ÖTV matrahları düzenlendi.

Daha önce 1.500 TL ve 3 bin TL olan ÖTV matrah limitleri sırasıyla 4 bin 500 TL ve 9 bin TL'ye çıktı.

Yeni düzenlemeye göre ÖTV matrahı 4 bin 500 TL'yi aşmayanlar için yüzde 25, 4 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında olanlar için yüzde 40, 9 bin TL'yi aşanlar için ise yüzde 50 ÖTV oranı uygulanacak.

Türkiye’de akıllı telefon fiyatları ile ilgili tüketicilere nefes aldıracak önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte telefonlarda geçerli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri düzenlendi.

En son 2022’de belirlenen seviyeden yaklaşık dört kat yukarı çıkarıldı. Bu karar ile birlikte özellikle de yeni bir giriş-orta seviye akıllı telefon satın almayı planlayan tüketicilerin daha avantajlı fiyat etiketleriyle karşılaşması bekleniyor.

Bu düzenleme tüketicileri nasıl etkileyecek?

Yeni düzenlemede ÖTV oranları değiştirilmedi. Yani yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 seviyelerinde sabit bırakıldı. Fakat bu oranların uygulanacağı vergisiz fiyat limitleri artırıldı.

Vergisiz fiyat etiketi 4 bin 500 TL – 9 bin TL arasında olan giriş ve orta seviye akıllı telefonlar artık yüzde 50 yerine yüzde 40’lık vergi diliminden yararlanacak. Dolayısıyla cihazların tüketicilere daha düşük fiyatlardan ulaşmasına olanak sağlanıyor.

Fakat yine de bu durumun bazı giriş ve orta segment akıllı telefon modellerini kapsadığını belirtmekte fayda var. Yani fiyatı daha yüksek olan orta seviye ve amiral gemisi telefonlar için değişen bir durum olmayacak.

Eski oranlarla karşılaştırmak isteyenler için ÖTV matrah dilimleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: