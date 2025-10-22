Türkiye’ye de gelecek Honor 500 Pro’nun özellikleri belli oldu

Honor 500 Pro, Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak.

Cihazın kamera sistemi, 1/1.4 inç sensöre sahip 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile donatılacak.

Modelde ayrıca 3x optik zoom desteğine sahip OmniVision OV64B periskop telefoto lens yer alacak.

Merakla beklenen telefon serisinin Kasım ayının ikinci yarısında Çin pazarında duyurulması, sonraki haftalarda Türkiye pazarına da ulaşması bekleniyor.

Honor yakın zaman önce Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipine sahip amiral gemisi Magic 8 ve Magic 8 Pro akıllı telefonlarını Çin pazarında resmi olarak piyasaya tanıttı. Şimdi ise gelen son söylentiler, şirketin yıl sonuna kadar iç pazara sunulacak Honor 500 ve Honor GT 2 olmak üzere iki seri daha piyasaya sürmeye hazırlandığına işaret ediyor.

Digital Chat Station’ın Weibo’da yayınlanan yeni bir sızıntı, Honor 500 Pro’nun kamera ve donanım özellikleri ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya koyuyor. Kasım ayında tanıtılması beklenen cihazın kendi segmentindeki rakiplerinden daha iddialı bazı unsurlar sunacağı vurgulanıyor.

Cihazın kamera özellikleri ve işlemcisi belli oldu

Son raporlar, Honor’un yeni cihazının kamera sistemine odaklanıyor. Söylentilere göre Honor 500 Pro, 1/1,4 inç sensör etrafında inşa edilmiş 200 MP ana kameraya sahip olacak.

Kaynaklar şimdilik ultra geniş açılı kamera hakkında ayrıntı paylaşmasa da telefoto lens hakkında bilgi veriyor. Amiral gemisi, cihazı diğer üst düzey modellerle doğrudan rekabete sokan bir özellik olan 3x optik yakınlaştırma sunabilen OmniVision OV64B periskop telefoto lense sahip olacağı söyleniyor.

Merakla beklenen model pil ömrü konusunda da iddialı olacak. Halihazırda 7.200 mAh bataryaya sahip olan Honor 400 Pro’nun mirasından da anlaşılacağı gibi, “batarya” serinin ön planında yer alan figürlerden biri olmaya devam edecek.

Söylentiler, yeni Honor 500 Pro’nun “kategorisindeki en büyük bataryaya sahip olacağını” öne sürüyor. Bu da önceki modelin kapasitesini koruyacağı, hatta belki de onu bile geçeceği anlamına geliyor.

Tüm bunların yanı sıra cihaz performans konusunda da rakiplerine meydan okuyacak gibi görünüyor. Merakla beklenen telefonda, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite çipinin yer alması bekleniyor.

Honor 500 serisi ne zaman çıkacak?

Honor 500 serisinin Çin pazarındaki resmi lansmanı Kasım ayının ikinci yarısında planlanıyor. Merakla beklenen yeni akıllı telefon ailesi, OPPO Reno 15 ve Vivo S50 serileriyle doğrudan rekabet edecek.

Honor’un yeni akıllı telefon ailesi iki farklı modelden oluşacak. Standart Honor 500 ve daha gelişmiş Honor 500 Pro resmi olarak Çin’de duyurulacak. İlerleyen haftalarda ise cihazların Türkiye pazarı da dahil olmak üzere diğer ülkelere ulaşması bekleniyor.