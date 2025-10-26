Bütçe dostu Honor Magic 8 Lite geliyor: 7.500 mAh pil ve 108 MP kamera

Honor Magic 8 Lite, serinin bütçe dostu seçeneği olarak raflara gelecek.

Merakla beklenen telefonda 6,79 inç 1.5K çözünürlüklü düz bir AMOLED ekran bulunacak.

Snapdragon 6 Gen 4 çipinden güç alacan model, 108 MP ana kamera ve 7.500 mAh pil kapasitesi sunacak.

Honor’un yakın zaman önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi Magic 8 serisi çok yakında yeni bir model ile genişletilecek. İlk olarak Çin’de raflara gelen akıllı telefon ailesi, üçüncü bir seçenek olarak giriş seviyesi Honor Magic 8 Lite modelini tüketicilerle buluşturacak.

Uygun fiyata yüksek performans sağlamaya odaklanacak yeni Honor telefonunun varlığı doğrulandı. EMVCo ve GCF gibi düzenleyici kurumların veritabanında sertifikasyonlarıyla ortaya çıkan cihaz, son olarak Google Play Console’da görüldü. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri gözler önüne serildi.

Honor Magic 8 Lite özellikleri (muhtemel)

Boyutlar: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,79 inç düz AMOLED, 1,5K çözünürlük (1200 x 2640 piksel)

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4 (SM6650)

Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı lens

Ön kamera: 16 MP

Batarya kapasitesi: 7.500 mAh pil

İşletim sistemi: MagicOS 9.0

Bağlantı: eSIM destekli çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0

Renk seçenekleri: Gece Yarısı Siyahı, Orman Yeşili, Gündoğumu Altını

XpertPick’in haberine göre bütçe dostu yeni Honor modeli 161,9 x 76,1 x 7,76 mm boyutlarında ve 189 gram ağırlığında olacak. Giriş seviyesi akıllı telefon, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Honor X9d ile neredeyse tıpatıp aynı tasarımı paylaşacak.

Ön tarafta 1200 x 2640 piksel çözünürlüğe sahip 6,79 inç düz 1,5K AMOLED ekran bulunacak. Arka tarafta yer alan çift kamera setinde 108 MP ana sensör ve 5 MP ultra geniş açılı lens yer alacak. Cihazın ön kısmındaysa 16 MP selfie kamerası sunacak.

Daha önce ortaya çıkan raporlar, Magic 8 Lite’ın eski Snapdragon 650 çipiyle donatılacağına işaret ediyordu. Fakat Google Play Console veritabanında yakalanan cihazın, SM6650 olarak tanımlanan Snapragon 6 Gen 4 çipinden güç alacağı doğrulandı.

Honor Magic 8 Lite’ın aynı işlemciyle donatılmış, Honor X9d’nin modifiye edilmiş bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor. Yeni model 7.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Fakat bundan farklı olarak X9d’de 8.300 mAh batarya ile karşılaşmıştık. Dolayısıyla şirketin pilde sınırlamaya gideceği anlaşılıyor.

Cihazın bağlantı özellikleri arasında eSIM teknolojisine sahip çift SIM desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C 2.0 bağlantı noktası yer alıyor. Honor Magic 8 Lite modelinin Gece Siyahı, Orman Yeşili ve Gün Doğumu Altını olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.