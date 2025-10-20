Samsung Galaxy S26 serisinde “Pro” modeli başlamadan sonlandırıldı

Samsung, Galaxy S26 serisinde "Pro" model isimlendirmesini kullanmaktan vazgeçti.

Şirket, serinin geleneksel isimlendirme şemasına sadık kalarak Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini karşımıza çıkaracak.

Sızıntılara göre temel Galaxy S26 modelinin önemli bir yenilik sunmayacağı, dolayısıyla "Pro" etiketini hak edecek bir iyileştirme getirmeyeceği vurgulanıyor.

Samsung’un gelecek yılın başlarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisi ile ilgili önemli gelişmeler ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devinin hangi modelleri tanıtmayı planladığına dair dikkat çeken ayrıntılar sızdırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda internette dolaşan dedikodular, Samsung’un tıpkı rakibi Apple’ın iPhone’larında olduğu gibi bir isimlendirme stratejisine gideceği söylendi. Bu bağlamda serinin temel modelinin Galaxy S26 Pro adıyla sunulacağı aktarıldı. Fakat SamMobile’dan gelen güncel raporlar, “Pro” modelinin daha başlamadan fişinin çekildiğine işaret ediyor.

Samsung, Galaxy S26 ailesinde klasik isimlendirme stratejisini koruyacak

Amiral gemisi Galaxy S26 serisinin temel modelinin “Pro” adını taşıyacağı son haftalarda kesinleşmiş gibi görünüyordu. Fakat birçok Samsung hayranı bu değişikliği pek de benimsemedi.

Görünüşe göre Samsung sonunda kullanıcılarına kulak verdi. Ortaya çıkan son bilgilere göre Galaxy S26 Pro fikrinden erkenden vazgeçildi.

Samsung’un klasik serideki yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacağı ve “macera aramadan” Pro modelini askıya aldığı belirtiliyor. Merakla beklenen seride Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç ana üyenin yer alması bekleniyor.

Anlaşılan o ki Samsung artık isim denemeleri yapmayı planlamıyor. Kaynaklar, “Pro” tanımlamasının bu cihaz için pek de mantıklı olmayacağını söylüyor. S26 serisinin temel modeli, böyle bir isim etiketini haklı çıkaracak kadar önemli iyileştirmeler sunmuyor gibi görünüyor.

Galaxy S26 serisinin ilk ipuçları ortaya çıktı

Serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S25 Ultra için One UI 8.5 yazılımından gelen sızıntılara göre yeni Galaxy S26’nın önceki modelle aynı kameralara sahip olması bekleniyor.

Asıl önemli değişiklikler ise yonga setinde gerçekleşecek. Samsung, Qualcomm’un geleneksel çözümü yerine birçok bölgede kendi Exynos 2600 yonga setini kullanmayı planlıyor. Yeni Exynos’un daha yüksek performans ve verimlilik sunması beklense de ne yazık ki kullanıcılar ona pek fazla güvenmiyor.

Baz modeldeki tek göze çarpan iyileştirmenin daha büyük bir batarya olması bekleniyor. Batarya kapasitesi 4.000 mAh’den 4.300 mAh’ye çıkacak. Bu da Samsung’un bu yıl Çinli rakiplerinin gerisinde kaldığı bir parametre olan batarya ömrünü iyileştirebilir.

Önümüzdeki haftalarda Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Amiral gemisi Galaxy S26 serisinin resmi tanıtımının gelecek yılın başlarında, muhtemelen Ocak ya da Şubat ayında yapılması bekleniyor. Fakat yakın tarihli bazı raporlarda bu lansmanın biraz gecikebileceği de gündeme gelmişti.