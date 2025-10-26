Samsung, Galaxy S23 için One UI 8 dağıtımını yeniden başlattı

Samsung, daha önce askıya aldığı One UI 8 güncellemesini Galaxy S23 serisi için tekrar yayınladı.

Android 16 tabanlı güncelleme, Ekim 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Güncellemenin dağıtımı ilk olarak Güney Kore'den başladı ve Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Samsung, bazı eski amiral gemisi telefonları için One UI 8 dağıtımını geçici olarak askıya almıştı. yaşanan bu belirsizlik döneminin ardından şirket nihayet kalıcı bir çözümle karşımıza çıktı. Kullanıcıları etkileyen can sıkıcı hatalar giderildi. Yazılım yeniden Galaxy S23 serisi akıllı telefon ailesine sunulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde güncellemeyi aniden Galaxy S23 modellerinden geri çeken Samsung, hızlı bir şekilde problemi çözüme kavuşturarak yeniden yazılımını kullanıcıların erişimine açıldı.

Bu problem Galaxy S24 ve Galaxy S22 modellerini de etkilemişti. Fakat söz konusu iki seri için henüz dağıtımın devam ettirilmediği vurgulanıyor. Yine de ilerleyen günlerde bu cihazların da tekrardan güncellemeyle buluşacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S23 kullanıcıları için kriz nihayet çözüldü

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini tüm Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerine yeniden dağıtmaya başladı. Bununla birlikte güncellemenin Ekim 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getirdiği söyleniyor.

Tarun Vats’ın sosyal medyadan paylaştığı detaylara göre güncelleme, ilk olarak Güney Kore’de başlatılmış durumda. Şirket, yazılım paketini yakında Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlarda da kullanıma sunmayı planlıyor. Bu sayede ilk dalga sırasında indirmeyi kaçıran cihaz sahipleri artık güvenli kuruluma devam edebilecek.

One UI 8’in ilk sürümünü çalıştıran Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için indirme boyutu yaklaşık 385 MB olarak karşımıza çıkmıştı. Yeni versiyonun dosya boyutu tam olarak bilinmese de arada ciddi bir fark olmadığı tahmin ediliyor.

Yine de önceki One UI 7’den geçiş yapan kullanıcılar, yeni işletim sistemi mimarisinin tamamını uygulamak için gereken daha büyük bir indirme işlemiyle karşılaşacak.

Bu sürümün temel odak noktası, çok sayıda hata ve güvenlik açığının giderilmesi olarak vurgulanıyor. Samsung, maksimum şeffaflık sağlamak amacıyla, düzeltilen güvenlik açıklarının tam listesini resmi güncelleme sayfasında yayınladı. One UI 8’i halihazırda kullananlar için önemli bir estetik veya işlevsel değişiklik sunulmadı.

Yeni yazılımın kullanılabilirliğini kontrol etmek için Galaxy S23 serisi kullanıcıları “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” bölümüne göz atabilirsiniz.