Ultra ince Xiaomi 17 Air yolda: iPhone Air’a uygun fiyatlı alternatif olacak

Xiaomi 17 Air, ultra ince amiral gemisi segmentine hitap edecek.

Cihaz, 5.6 mm kalınlığındaki iPhone Air'ı geride bırakmak için 5.000 mAh kapasiteli rekor bir batarya ile gelecek.

200 MP ana kameraya sahip olacağı söylenen cihaz, fiziksel SIM tepsisi yerine sadece eSIM teknolojisini destekleyecek.

Ultra ince akıllı telefon pazarı her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Bu yıl ilk olarak Mayıs ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S25 Edge ile başlayan akım, daha sonra RedMagic 10 Air, Motorola Moto X70 Air ve iPhone Air gibi modellerle genişletildi.

Geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji devi Huawei’nin de Mate 70 Air ile bu segmente giriş yapmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bir başka Çin merkezli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi’nin yeni modeli sızdırıldı.

Xiaomi 17 Air’dan neler bekleniyor?

Xiaomi 17 Air’ın ekranının yuvarlatılmış köşelerle karakterize büyük bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ultra ince amiral gemisi modelin gövdesi, yüksek kaliteli bir görünüm kazandıracak “soğuk şekillendirilmiş” metalik bir estetik benimseyecek.

Cihazın dikkat çeken bir diğer noktası ise 200 MP’lik bir ana kamera olacak. Bu da telefonu bu büyüklükte bir sensöre sahip ince akıllı telefonların elitleri arasına yerleştirecek.

Dahili alanı en üst düzeye çıkarmak ve büyük kapasiteli bir pil takmak için Xiaomi’nin tasarımcıları, geleneksel fiziksel SIM tepsisi yerine eSIM teknolojisini entegre etmeyi tercih edebilir. Bu mühendislik seçimi, daha uzun pil ömrü sağlamaya yönelik temel bir adımı temsil edecek gibi görünüyor.

Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone Air’ın 3.194 mAh’lik bir ünitesi bulunuyor. Galaxy S25 Edge ise 3.900 mAh batarya sunuyor. Ortaya çıkan son söylentiler, Xiaomi 17 Air’ın 5.000 mAh’lik bir pile sahip olacağına işaret ediyor.

Çıkış tarihi henüz açıklanmadı

İddialara göre Xiaomi 17 Air, halihazırda Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max versiyonlarını içeren akıllı telefon serisine katılacak. Şirket, özellikle de mobil fotoğrafçılık performansına odaklanan amiral gemisi modeli Xiaomi 17 Ultra’yı da geliştiriyor.

Merakla beklenen yeni modelin Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle donatılması bekleniyor. Söylentiler, “Ultra” modelinin yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor.

Fakat Xiaomi 17 Air’ın lansman takvimi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca cihazın Çin dışındaki uluslararası pazarlarda raflara gelip gelmeyeceği de şu anda belirsizliğini koruyor.