iOS 26.1 Beta 4 çıktı: Liquid Glass’a ince dokunuşlar geldi

Apple, iOS 26.1 Beta 4'ü yayınladı.

Güncelleme, Liquid Glass arayüz efektinin şeffaflığını ayarlamak için iki yeni seçenek ekliyor.

Bu özellik yalnızca iOS'ta değil, iPadOS 26.1 ve macOS Tahoe 26.1 Beta 4'te de yer alıyor.

Apple, iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi olarak karşımıza çıkacak iOS 26.1’in son test sürümünü yayınladı. iOS 26.1 Beta 4 güncellemesi, uyumlu iPhone cihazlarına indirmek isteyen tüm kullanıcılar için artık mevcut durumda.

iPhone için yeni özellikler ve iyileştirmelerle dolu olan bu güncelleme şu anda kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Şirket aynı zamanda iPadOS 26.1, macOS 26.1 Tahoe, watchOS 26.1, tvOS 26.1 ve visionOS 26.1’in dördüncü Beta yazılımlarını da sundu.

Liquid Glass okunabilirliği iyileştirmek için ince ayarlar ekliyor

MacRumors’a göre Apple’ın yeni Beta güncellemesi, Liquid Glass görünümünü değiştirmek için yeni seçenekler ekliyor. Şirket, menüye bir ayarlar seçeneği kazandırıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünden bu yeniliği inceleyebilirsiniz:

iOS ve iPadOS’ta bu özelliğe “Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Liquid Glass” bölümünden erişilebiliyor. macOS’ta ise “Ayarlar > Sistem Ayarları > Görünüm” adımlarını takip ederek bu fonksiyona erişim sağlayabilirsiniz.

Bu pencerede karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. Camı taklit eden tamamen şeffaf bir arka plan ve yüzey deformasyon efektleriyle standart Liquid Glass görünümünü koruyan “Clear” yer alıyor. İkincisi ise okunabilirliği artırmak için yarı saydam bir arka planla sistem tema rengini uygulayarak menülerin ve butonların şeffaflığını azaltan “Tinted” oluyor.

Bu dikkat çeken yeni seçenek uygulamalardaki butonlardan, menülere, kilit ekranına ve bildirim çubuğuna kadar sistemin tamamına uygulanabiliyor. Apple’ın yeniliği, iOS 26’nın Beta sürümünden bu yana kullanıcılar tarafından tespit edilen metin görünürlüğü sorununu çözüyor.

Bu değişikliğin yanı sıra iOS 26.1 alarmlar için yeni bir kaydırma düğmesi, zamanlayıcılar, Ayarlar uygulamasında görsel değişiklikler ve daha fazlasını da beraberinde getiriyor. Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği ise Apple Intelligence için nihayet duyurulan Türkçe dil desteği oluyor.

Apple, geçen hafta yayınladığı iOS 26.1 Beta 3 güncellemesinde yeni Apple TV uygulama simgesini yeniledi. Aynı zamanda kullanıcılara daha fazla yapay zeka yeteneği ve diğer markaların akıllı saatleriyle iyileştirilmiş iPhone performansı gibi gelecekteki özelliklere dair işlevler getirdi.