3,6 milyar TL’lik “yasa dışı bahis” operasyonu: 15 kişiye gözaltı

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
- Kolluk kuvvetlerinin operasyon kapsamında bilgi almak için Paribu, Papara, Binance TR ve Nesine gibi platformlardan destek aldığı belirtildi.
- Hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 kişinin, toplamda 3 milyar 665 milyon TL'lik para transferi gerçekleştirdiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Başsavcılık, toplamda 3,6 milyar TL’lik para transferini deşifre etti.
Cumhuriyet’in haberine göre soruşturmada 2023 yılında “www.paribahis849.com” adlı internet sitesinden para transferi gerçekleştiren kullanıcılara ait hesaplara 807 farklı işlemle birlikte yaklaşık olarak 1 milyar 200 milyon 291 bin TL aktarıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet iddiası (yasa dışı bahis) ile yapılan araştırma kapsamında,2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com URL uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1.200.291,00 TL (bir milyar iki yüz milyon iki yüz doksan bir bin lira) tutarında para gönderildiği tespit edildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş., CMK-135 Kapsamında HTS Kayıtları, Suç Kayıtları ile sosyal Mali Durumlarının yapılan araştırmaları neticesinde; konu ile ilgili olarak yapılan finansal analizlerde (14) ve (9) kişinin ayrı iki grup olarak iştirak halinde bulunduğu, (14) kişilik grubun toplam işlem hacminin 2.485.470.625,23 TL (2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş), (9 kişilik grubun toplam işlem hacminin 785.644.932,29 TL (785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş) ve ayrıca (1) kişinin toplam işlem hacminin 394.104.980,90 TL (394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş) olmak üzere toplam 3.665.220.538,40 TL (3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL 40 kuruş) işlem hacminin olduğu anlaşılmıştır.
Yürütülen bu titiz soruşturma neticesinde 21/10/2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesi ile yapılan operasyonel faaliyet kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında arama el koyma ve gözaltına alma işlemi yapılmıştır.
Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, Devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.”
Paribu: Operasyon iddiaları asılsız
Paribu sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, operasyon yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti:
“21 Ekim 2025 tarihinde basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Paribu’ya ve Paribu iştiraklerine yönelik bir operasyon yapıldığı iddiaları asılsızdır. Medya kuruluşlarıyla iletişime geçilerek, resmî açıklamalar üzerinden yanlış yorumlanan manipülatif ve itibar zedeleyici haberlerin düzeltilmesi sağlanmıştır.
Paribu, faaliyetlerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun şekilde ve kamu otoriteleri ile iş birliği içinde devam ediyor.
Paribu’daki işlemlerinize gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz. Sorularınız için Paribu Destek’e 7/24 ulaşabilirsiniz.
Paribu olarak asılsız iddiaların ve manipülatif haberlerin yayılmasına katkıda bulunan kuruluş ve kişiler için hukuki yollara başvuracağımızı bildirmek isteriz.”
21 Ekim 2025 tarihinde basına yansıyan asılsız haberlere ilişkin açıklama pic.twitter.com/WrhJNzImcY
— Paribu (@ParibuCom) October 21, 2025
Nesine de iddiaları yalanladı
Nesine’nin sahibi D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“21 Ekim 2025 tarihinde, bazı basın yayın organlarında yer alan ve şirketimiz de dahil bazı kripto varlık, ödeme sistemi ve yasal bahis platformlarına yasadışı bahis operasyonu yapıldığına dair ifadeler içeren asılsız haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılma zorunluluğu doğmuştur.
Söz konusu haberlerde iddia ve ifade edilenin aksine D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. unvanı ile anılan şirketimize yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü herhangi bir soruşturma veya operasyon bulunmamaktadır.
Şirketimiz ile yönetici ve çalışanlarımızın ilgili haber içeriğinde atıf yapılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında olmadığı ve hiçbir şekilde şüpheli konumunda da bulunmadığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasından da açıkça anlaşılmaktadır. Şirketimiz, yönetici ve çalışanlarımız hakkında herhangi bir işlemin bulunmadığını saygılarımızla bildiririz.
Şirketimiz yaklaşık 20 yıldır şans oyunları sektöründe Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş lisanslar kapsamında mevzuata uygun olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Asılsız ve itibar sarsıcı haberlerle ilgili olarak gerekli tüm yasal süreçlerle ilgili haklarımız saklı kalmak koşuluyla, ilgili haberlerde düzeltme yapılarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gereğinin yapılmasını önemle rica ederiz.”
21 Ekim 2025 tarihli basın açıklaması pic.twitter.com/sWyd4TnWgP
— Nesine (@Nesinecom) October 21, 2025