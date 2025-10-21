OpenAI, yapay zeka destekli internet tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı duyurdu

OpenAI, yapay zeka destekli internet tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı kullanıcılara sundu.

Atlas, tarama geçmişini ve bağlamı hatırlayan "Tarayıcı Hafızaları" özelliğiyle ChatGPT'nin cevaplarını iyileştirerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim vaat ediyor.

İlk olarak macOS için ücretsiz olarak yayınlanan tarayıcının yakında Windows, iOS ve Android'e de gelmesi bekleniyor.

OpenAI ekibinin uzun süredir bir internet tarayıcısı geliştirdiği biliniyor. Bugün nihayet söz konusu proje gerçeğe dönüştü. ChatGPT Atlas olarak adlandırılan bu tarayıcı, yapay zeka yeteneklerini ön planda tutmasıyla Google Chrome ve Microsoft Edge gibi geleneksel tarayıcılara alternatif oluyor.

ChatGPT Atlas rakiplerinden farklı neler sunuyor?

OpenAI’nin yapay zeka destekli internet tarayıcısı, anlık soru ve görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmeye odaklanıyor. Kullanıcılara maksimum verimlilik sağlamaya odaklanan tarayıcı, adres çubuğuna komutları yazarak ve sağ taraftaki “ChatGPT’ye Sor” düğmesine tıklayarak pratik bir deneyim vaat ediyor.

Tarayıcı varsayılan olarak açıldığında, Google Chrome’dakine benzer bir arayüzle ChatGPT etkileşim alanı sunuyor. Kullanıcılar burada cihazın mikrofonunu kullanarak sesli ya da yazılı olarak komut verebiliyor.

Masaüstünde sonuçlar tarayıcının sağ tarafındaki bir sütunda görünüyor. Bu sütun istediğiniz zaman açılıp kapatılabiliyor. Bu sütunun altında ise kullanıcıların gerektiğinde ChatGPT ile etkileşime devam etmesi için bir alan karşımıza çıkıyor.

ChatGPT Atlas bir sayfadaki belirli noktalarla özel olarak da çalışabiliyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse, örneğin Gmail’de bir mesaj yazıyorsanız, oluşturma penceresinde ChatGPT’yi kullanarak bir metin veya yaratıcı bir yanıt oluşturabilirsiniz.

Platformun bir diğer ilgi çekici özelliği ise OpenAI’nin “Tarayıcı Bellekleri” oluyor. Bu özellik, ChatGPT’nin kullanıcının önceki web tarama deneyiminden ayrıntıları hatırlayarak daha doğru bilgiler sunmasını veya daha önce erişilen bir sayfayı geri getirmesini sağlıyor.

Atlas tarayıcısı şu anda ücretsiz olsa da şimdilik yalnızca ChatGPT Plus, Pro veya Business aboneleri Agent modunu etkinleştirebiliyor. Henüz erken aşamalarında olan bu özellik, ChatGPT’nin akşam yemeği menüsü oluşturma veya alışveriş listesine göre çevrimiçi mağaza sepetine ürün ekleme gibi daha karmaşık görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

ChatGPT Atlas nasıl indirilir?

OpenAI’nin internet tarayıcısı şu anda yalnızca macOS için sunuluyor. Ücretsiz olarak yayınlanan platformun yakında Windows, iOS ve Android cihazlara da gelmesi bekleniyor.