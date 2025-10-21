Uygun fiyatlı amiral gemisi iQOO 15 tanıtıldı: 144 Hz ekran, 7.000 mAh pil

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili iQOO 15 resmen tanıtıldı.

Cihaz 144 Hz yenileme hızına, 2K+ çözünürlüğe ve 6.000 nit tepe parlaklığa sahip ekranla geliyor.

7.000 mAh pil kapasitesine sahip model, 100W hızlı şarj desteğiyle güçlendiriliyor.

iQOO’nun yeni amiral gemisi telefonu Çin pazarında duyuruldu. Performans canavarı özellikleri ile öne çıkan iQOO 15 resmen tanıtıldı. Güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çeken model, şık tasarımıyla da artı puan topladı.

Uygun fiyata amiral gemisi telefon deneyimi vaat eden cihaz, iddialı yapısıyla adından söz ettirmeye aday görünüyor. 144 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelen cihaz, 100W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi bulunuyor.

iQOO 15 özellikleri

Ekran: 2K+ çözünürlük, 144Hz, 6,85 inç AMOLED ekran (3168×1440 piksel), HDR10+, 6000 nit’e kadar parlaklık ve Dolby Vision desteği

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB (UFS 4.1) depolama

Selfie kamerası: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Ana kamera: Sony 50MP f/1.88 birincil sensör, OIS, LED flaş / f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP 150° ultra geniş açılı kamera / 3x zoom, f/2.65 diyafram açıklığı ve OIS özellikli Sony 50 MP periskop telefoto kamera

Batarya kapasitesi: 100W ultra hızlı flaş şarjlı 7.000 mAh pil, 40W kablosuz şarj desteği

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 kullanıcı arayüzü

Bağlantı: 5G SA/NSA, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, GPS, USB-C 3.2 Gen 1 ve NFC

Diğer özellikleri: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, s tereo hoparlörler, Hi-Fi ses, IP68 + IP69 sertifikası

Performansta sınır tanımayan yeni iQOO modeli, verimliliğini yüzde 5 oranında artırmak amacıyla 200 milyon nano-grafen oksit parçacığı içeren 8000 mm²’lik bir buhar odasına ve batarya ile ekrana entegre edilmiş iki katman grafite ev sahipliğinde bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alan iQOO 15, 144Hz’de 2K çözünürlüğe kadar grafik kalitesini artıran Q3 oyun çipiyle güçlendiriliyor. Honor of Kings de dahil olmak üzere yedi oyun için resmi destek sunan çip, 10. yıl dönümünü kutlamak için özel bir sürümle onurlandırılıyor.

Cihaz, 144 Hz yenileme hızına sahip 6,85 inçlik Samsung M14 8T LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran 6.000 nit parlaklığa, 2.160 Hz karartmaya ve 3.200 Hz dokunmatik örneklemeye ulaşabiliyor.

Ekranda ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. Ses sisteminde ise oyun sırasında kendinizi oyuna daha fazla kaptırabilmeniz için Warhammer Max çift eksenli titreşim motoruyla entegre edilmiş War Drum Master 1511 hoparlörler bulunuyor.

iQOO 15 fiyatı

İlk olarak Çin pazarına satışa sunulan yeni iQOO telefonu 4.199 CNY (vergiler hariç yaklaşık 24 bin 700 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Cihazın özel Honor of Kings Edition sürümü ise 5.499 CNY’den (vergiler hariç yaklaşık 32 bin 400 TL) tüketicilere sunuluyor.