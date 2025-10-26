Instagram Hikayeleri için yapay zeka editörü: Restyle

Instagram Hikayeleri için sunulan Restyle özelliği, yapay zeka destekli fotoğraf editörü hizmeti veriyor.

Meta AI tarafından desteklenen araçta anime, 8-bit ve suluboya gibi birçok hazır efekt yer alıyor.

Kullanıcılar bir görselin arka planını değiştirmek, nesneleri kaldırmak ya da yepyeni bir görüntü oluşturmak için metin komutları aracılığıyla bu özelliği kullanabiliyor.

Meta’nın popüler sosyal medya platformu Instagram, Restyle özelliğini resmen duyurdu. Bu yeni özellik, Google Gemini’de yer alan Nano Banana’ya oldukça benzer bir şekilde çalışıyor.

Araç, metin isteminde yazdıklarınıza göre hikayeleri düzenlemek için Meta AI teknolojisinden faydalanıyor. Restyle özelliği şu anda kademeli olarak yayınlanıyor. Tüm kullanıcıların bu özelliğe erişmesi muhtemelen birkaç hafta sürebilir.

Meta’nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

“İster istenmeyen bir ayrıntıyı kaldırmak, ister eğlenceli bir unsur eklemek, ister farklı bir efektle atmosferi değiştirmek, ister arkadaşlarınızla bir trend başlatmak isteyin, artık bunları kolayca yapabilirsiniz. İster büyük ister küçük olsun, Meta AI ile düzenlemeler yapmak için Instagram Hikayeleri’ndeki fotoğraf ve videolarınızda Restyle özelliğini kullanın.”

Instagram’ın Restyle özelliği nasıl çalışıyor?

Artık Instagram’da bir Hikaye paylaşırken, ekranın üst kısmında yer alan fırça simgesine dokunarak Restyle özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik öğe eklemek, kaldırmak veya değiştirmek için üç ön ayar seçeneği sunuyor.

Bu seçeneklerden bir tanesini seçip istediğinizi yazmanız yeterli oluyor. Bu seçenekler arasında seçim yapmadan doğrudan komut istemine de gidebilirsiniz.

Bununla fotoğraflarınızın arka planındaki insanları kaldırabilir, insanların saç rengini değiştirebilir, taç ve balon gibi eğlenceli nesneler ekleyebilir, arka planı gün batımına çevirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Meta, istenen sonucu elde etmek için ayrıntılı talimatlar yazmanızı öneriyor. Örneğin efektlerin hangi kişiye uygulanması gerektiğini belirtebilir, aydınlatmayı nasıl istediğinizi açıklayabilir, düzenlemelerin görüntünün hangi alanında yapılması gerektiğini söyleyebilir, istenen stili tanımlayabilir ve örneğin fon olarak kullanılacak bir yer bile belirleyebilirsiniz.

Meta ayrıca görselin stilini anime, suluboya veya 8-bit gibi ek talimatlara gerek kalmadan uygulanabilen bazı hazır efektler de ekledi. Videolar için de yeniden stil seçeneği mevcut. Fakat bu durumda yalnızca Meta AI tarafından sunulan ön ayarları kullanmak mümkün.