Orta seviye telefonları güçlendirecek Snapdragon 6s Gen 4 tanıtıldı

4 nanometre üretim sürecine sahip Snapdragon 6s Gen 4 resmen tanıtıldı.

Qualcomm'a göre yeni çip, önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 36'ya ve GPU grafik performansında yüzde 59'a kadar artış sunuyor.

200 MP'e kadar kamera ve 144 Hz Full HD+ ekranları destekleyen çip, giriş ve orta segmente hitap eden telefonlarda yer alacak.

Qualcomm, 6s işlemci serisinde 4 nanometre mimarisini kullanan ilk çipi piyasaya duyurdu. Orta seviye akıllı telefonlara güç verecek Snapdragon 6s Gen 4 resmen tanıtıldı. Yeni nesil çip, serinin standardını takip ederek giriş-orta segment modelleri hedefliyor.

Qualcomm’dan gelen bilgilere göre yeni çip, daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar için daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunuyor. Şirkete göre daha önce sadece üst düzey çipler için kullanılan 4 nanometre üretim sürecine geçiş, kullanıcılar için üst düzey bir performans artışına işaret ediyor.

İlk olarak hangi telefonlarda kullanılacak?

Qualcomm tarafından geliştirilen yeni işlemcinin hangi telefonlarda kullanılacağı henüz bilinmiyor. Fakat işlemcinin, 2025’in son çeyreği ve 2026 yılında piyasaya sürülecek bazı giriş-orta seviye telefonlarda kullanılması bekleniyor.

Söylentilere göre Snapdragon 6s Gen 4 çipini kalbinde taşıyacak ilk modeller arasında Xiaomi, Motorola ve OPPO gibi markaların cihazları olacak. Bu konuda ilerleyen günlerde daha detaylı sızıntılar gelmesi bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 teknik özellikleri

İşlemci (CPU) Qualcomm® Kryo™, 64-bit, 2.4 GHz Grafik işlemci (GPU) Qualcomm® Adreno™, OpenGL® ES 3.2, Vulkan® 1.1, OpenCL™ 2.0 Modem Qualcomm® 5G Modem-RF System Maksimum indirme hızı 2.9 Gbps Modem-RF 140 MHz bant genişliği (Sub-6), 2 taşıyıcı (mmWave), 200 MHz bant genişliği (mmWave) Performans geliştirme teknolojileri Qualcomm® Wideband Envelope Tracking, Qualcomm® AI-Enhanced Signal Boost, Qualcomm® Smart Transmit™ 2.0 teknolojisi, Qualcomm® 5G PowerSave 2.0 Hücresel teknolojiler CBRS için LTE desteği, sub-6 GHz, Dinamik Spektrum Paylaşımı (DSS), TDD, LTE, WCDMA, FDD, SA (bağımsız), TD-SCDMA, 5G mmWave, EV-DO, NSA, mmWave-sub6 birleştirme Çoklu SIM Global 5G Çoklu SIM Wi-Fi/Bluetooth sistemi Qualcomm® FastConnect™ Mobil Bağlantı Sistemi Wi-Fi nesli Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 Wi-Fi standartları 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a Spektral bantlar 6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz Wi-Fi özellikleri OFDMA (UL/DL), MU-MIMO (UL/DL)

İşlemci, sekiz çekirdeğe bölünmüş 64 bit mimariye sahip bir Kryo CPU içeriyor. 2,4 GHz’e kadar hızlarda çalışan dört çekirdek performansa ve 1,8 GHz’e kadar hızlarda çalışan dört çekirdek ise enerji verimliliğine odaklanıyor.

Bu teknik yapılandırma, önceki nesle kıyasla yüzde 36’ya kadar daha iyi CPU performansı ortaya koyuyor. Şirket, grafik performansında yüzde 59’luk bir artışla Adreno GPU’da da iyileştirmeler sağlıyor.

Snapdragon 6s Gen 4, Full HD+ çözünürlüğe ve 144 Hz’e kadar yenileme hızlarına sahip ekranları destekliyor. Çip, 200 megapiksele kadar kameralı akıllı telefonlarda 2K video kaydına olanak tanıyan üçlü görüntü sinyali işlemcileri sağlıyor.

İşlemci, yeni mimarinin yanı sıra uygun fiyatlı cihazlara başka özellikler de getiriyor. Mobil oyuncular için işlemeyi optimize eden VRS ve dokunmatik tepki gecikmesini azaltmaya odaklanan Game Quick Touch gibi Qualcomm’un Elite Gaming paketindeki özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Bağlantı noktasında ise çip, 6 GHz altı ve mmWave ağlarıyla uyumlu Snapdragon X62 5G modeme sahip. Aynı zamanda 2,9 Gb/s’ye kadar indirme hızlarına ulaşabiliyor.

Snapdragon 6s Gen 4’te Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteği de yer alıyor. İşlemci, 12 GB limitli LPDDR4x (2.100 MHz’e kadar) ve LPDDR5x (3.200 MHz’e kadar) RAM ve UFS 3.1 standardında depolama alanıyla uyumlu bir şekilde çalışıyor.