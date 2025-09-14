Webmasto Hafta Özeti (8-14 Eylül 2025)

Bu hafta iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi resmi olarak piyasaya duyuruldu. Apple’ın heyecan veren Awe Dropping etkinliği, sürpriz ürünlere ev sahipliği yaparak dikkat topladı. Yeni amiral gemisi cihazlar, teknoloji meraklıları için son haftaların en çok beklenen ürünleri arasında yer alıyordu.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (8-14 Eylül 2025)

iPhone 17 serisi resmen duyuruldu

Apple bu hafta yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sundu. Standart iPhone 17‘nin yanı sıra ultra ince iPhone Air ve serinin en gelişmiş seçenekleri olan iPhone 17 Pro ailesi tanıtıldı. Cihazlar 77 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla ülkemizde ön siparişe açıldı.

Türkiye’de sosyal medyaya 21 saat bant daraltması uygulandı

Hafta başında Türkiye’de sosyal medya platformlarında bant daraltması uygulandı. X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi popüler uygulamalarda erişim sorunları meydana geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı protestolarından sonra gelen kısıtlama 21 saat sonra kaldırıldı.

EGM, 103 provokatif sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, protestolardan sonra sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 103 hesabını incelemeye aldı. 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 10 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Grok’un X hesabına Türkiye’den erişim engeli

Grok, Türkiye’de ikinci kez erişim engeli cezasına çarptırıldı. Söz konusu engelleme kararı, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle alındı. X şu anda Grok’un hesabını Türkiye’de görünür tutmaya devam etse de ilerleyen saatlerde engel kararına uyacağı tahmin ediliyor.

iPhone 17 tamir ücretleri açıklandı

iPhone 17 serisinin tamir ücretleri açıklandı. Apple Türkiye’nin paylaştığı dudak uçuklatan rakamlar, adeta “bu paraya yeni telefon alırım” dedirtiyor. Açıklanan ücretler 4 bin 799 TL’den başlayarak 73 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 17’nin en pahalı satıldığı ülke Türkiye oldu

iPhone 17 serisinin dolar bazında en pahalıya satıldığı ülkeler belli oldu. Türkiye, en pahalı iPhone 17’nin satıldığı ülkeler listesinde zirveye yerleşirken, Brezilya ikinci sırada kaldı.

iPhone 16 fiyatlarına indirim geldi

Apple, iPhone 17 serisini duyurmasıyla birlikte geçen yılki modellerinin fiyatlarını düşürdü. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus daha düşük fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Apple Türkiye’nin fiyatlarda 4 bin TL’ye kadar indirime gittiği görülüyor.

Apple bazı iPhone’ların satışını durdurdu

iPhone 17 serisinin tanıtılmasıyla birlikte Apple, dört eski telefonunun satışlarını durdurdu. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max artık Apple mağazalarında listelenmiyor.

Spotfiy’ın kayıpsız ses özelliğini nihayet geldi

Spotify’ın kayıpsız ses özelliği, 2017’den beri süren söylentilerin ardından tüm Premium aboneler için kullanıma sunuldu. Müzik platformu herhangi bir ek ücret talep etmeyecek ve yeni özellik ayarlar menüsünden etkinleştirilebilecek.

Nepal halkı yeni liderini Discord anketiyle belirledi

Nepal, 26 sosyal medya uygulamasının yasaklanması sonrası büyük protesto eylemlerine şahit oldu. Z kuşağı tarafından gerçekleştirilen eylemler sonrası hükümet devrildi. Gençler yeni liderlerini Discord üzerinden düzenlenen bir anketle belirledi.

Oracle lideri Larry Ellison kısa süreliğine dünyanın en zengin insanı oldu

Oracle’ın kurucusu Larry Ellison bir günde servetini 100 milyar dolardan fazla artırdı. 81 yaşındaki teknoloji lideri kısa bir süreliğine de olsa Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde zirveye oturdu. Daha sonrasında Elon Musk, sahibi olduğu unvanı geri aldı.

Apple’ın yeni A19, A19 Pro, N1 ve C1X çipleri duyuruldu

iPhone 17’de yer alan A19 çipi, selefinden yüzde 20 daha fazla performansla duyuruldu. iPhone 17 Pro serisinde yer alan A19 Pro çipi ise A18 Pro’ya kıyasla yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor. Ultra ince iPhone Air’da da A19 Pro çipi kullanılmasına rağmen, bu modelde yer alan işlemci daha düşük performansa sahip.

Rekabet Kurumu’ndan Multinet, Pluxee, Setcard ve Edenred’e soruşturma

Rekabet Kurumu, Türkiye’nin dört büyük yemek kartı firması hakkında soruşturma başlattı. Multinet, Pluxee, Setcard ve Edenred rekabete aykırı davranışlar gerekçesiyle incelemeye alındı.

Tesla Türkiye’den Supercharger şarj istasyonlarına zam

Tesla, Türkiye’deki Supercharger istasyonlarının fiyatlarına zam yaptı. Şirket, Tesla marka araçlar için kWh başına ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye, diğer araçlar için ise 10,60 TL’den 12,50 TL’ye çıkardı. Şarjsız bekleme ücreti 20 TL olarak aynı kaldı.

Charlie Kirk suikastında Helldivers 2 referansı tespit edildi

Utah Valisi Spencer Cox, Charlie Kirk cinayetinde kullanılan mermi kovanlarında çeşitli mesajlar bulduklarını söyledi. Bu mesajlardan bir tanesi de Helldivers 2’de yer alan “Eagle 500Kg Bomb” şifresi oldu. Diğer kovanlarda da bazı internet meme’leri yazdığı eklendi.

AirPods Pro 3 piyasaya çıktı

Apple bu hafta AirPods Pro 3‘ü piyasaya tanıttı. Yeni kulaklık modeli 10 saate kadar pil performansı vaat ediyor. Cihaz kalp atış hızı monitörü ve beş farklı kulaklık ucu boyutuyla sunuluyor.

Bending Spoons, Vimeo’yu satın aldı

Bending Spoons, Vimeo’yu 1,38 milyar dolara satın aldı. Satın alım girişimi için bürokratik işlemler sürerken, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı ifade ediliyor. Öte yandan Bending Spoons’un ödemeyi tamamen nakit parayla gerçekleştireceği de ekleniyor.

Arnavutluk yapay zekayı bakan olarak atadı

Arnavutluk, yapay zeka asistanı Diella’yı bakan yaptı. Başbakan Edi Rama’ya göre, Diella yolsuzlukla mücadele etmek amacıyla kamu ihalelerinin tamamından sorumlu olacak. Bazı yorumcular, bu yapay zeka adımını övse de, “Diella bile yolsuzluğa bulaşır” diyerek şüphelerini dile getiriyorlar.

God of War dizisi çekimleri 2026’da başlayacak

Sony ve Amazon, God of War dizisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre dizinin çekimleri 2026 baharında başlayacak. Teknik hazırlıkları devam eden projenin oyuncu kadrosu için arayış devam ediyor.

Nova Launcher’ın fişi çekiliyor

Nova Launcher’ın orijinal geliştiricisi Kevin Barry, projedeki görevinden ayrıldı. Popüler uygulama artık yeni özellikler ve güncellemeler almayacak. Uygulamanın kodu, geliştirici ve kullanıcıların taleplerine rağmen açık kaynak yapılmayacak.