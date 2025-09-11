iPhone 17 serisinin en pahalıya satıldığı ülkeler açıklandı: Türkiye zirvede

iPhone 17 serisinin dolar bazında en pahalıya satıldığı ülkeler belli oldu.

Türkiye, en pahalı iPhone 17'nin satıldığı ülkeler listesinde zirveye yerleşirken, Brezilya ikinci sırada kaldı.

Türkiye'de iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 77 bin 999 TL seviyesinde bulunuyor.

Apple’ın 9 Eylül’de tanıttığı iPhone 17 serisinin fiyatları, her zaman olduğu gibi tüm dünyada büyük bir merak konusu oldu. Fiyatlar ülkelere göre farklılık gösterirken, yapılan bir araştırmanın sonuçları akıllı telefonun en pahalı hangi ülkede satıldığını gözler önüne serdi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya, genellikle Apple’ın iPhone telefonlarının en pahalı olduğu ülke konumunda yer alıyordu. Ancak yüksek vergiler ve ekonomik sıkıntılar gibi sebeplerden ötürü Türkiye, geçtiğimiz yılın iPhone 16 serisiyle bu ünvanın yeni sahibi olmuştu. Düşük bütçeli model iPhone 16E bile dünyada en pahalı Türkiye’de satılıyordu.

Dünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de

Bu yıl da benzer bir tablo karşımıza çıktı. Türkiye iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinin en pahalıya satıldığı ülke olarak zirveye yerleşti.

Apple’ın iPhone fiyatlarını dolar bazında ülkelere göre sıralayan “iPhone Worldwide” sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye iPhone fiyat listesinde zirvede yer alırken, Brezilya ikinci sırada bulunuyor. İşte 256 GB’lık iPhone 17’nin en pahalıya satıldığı ülkeler ve ücretleri:

Türkiye: 1.889 dolar (77 bin 999 TL)

Brezilya: 1.479 dolar

Norveç: 1.213 dolar

Macaristan: 1.194 dolar

İsveç: 1.180 dolar

En ucuz fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Çin: 842 dolar

Kanada: 815 dolar

ABD: 799 dolar (32 bin 993 TL)

iPhone 17 Air ve Pro Max de Zirvede

iPhone Air 256 GB modelinin en pahalıya satıldığı ülkeler listesinde de Türkiye, 2 bin 373 dolarlık (97 bin 999 TL) fiyatıyla birinci sırada yer alıyor. 1.941 dolarlık fiyatıyla Brezilya peşinden geliyor. En ucuz olduğu ülke ise 999 dolarlık (41 bin 250 TL) fiyatıyla ABD.

iPhone 17 Pro Max 256 GB versiyonunun fiyat listesi de benzer bir tablo çiziyor. Türkiye, 2 bin 906 dolarlık (118 bin 999 TL) fiyatıyla bu listede de zirvede yer alıyor. En ucuz fiyat ise 1.199 dolarlık (49 bin 500 TL) etiketle ABD’de bulunuyor.

iPhone 17 Türkiye fiyatı

256 GB: 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL 512 GB: 89 bin 999 TL

iPhone Air Türkiye fiyatı

256 GB: 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL 512 GB: 89 bin 999 TL

iPhone 17 Pro serisi Türkiye fiyatları