Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Fırsatlar Haberler Oyun

    Epic Games’ten Cadılar Bayramı sürprizi: İki korku oyunu ücretsiz oldu

    Korku/gizem türünün popüler oyunları Five Nights at Freddy's: Into the Pit ve Bendy and the Ink Machine bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz oldu.
    Bendy and the Ink Machine ve Five Nights at Freddy's: Into the Pit
    Bendy and the Ink Machine ve Five Nights at Freddy's: Into the Pit
    Reklam
    • Epic Games Store, oyunculara Cadılar Bayramı sürprizi olarak iki popüler korku oyununu ücretsiz veriyor.
    • Five Nights at Freddy's: Into the Pit ve Bendy and the Ink Machine bir hafta boyunca platformda bedava indirilebiliyor.
    • 6 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek bu fırsatlarda, oyunları kütüphanenize bir kez ekledikten sonra ömür boyu kullanmayı sürdürebileceksiniz.

    Dijital oyun platformlarından oyunseverlere cazip fırsatlar sunulmaya devam ediliyor. Steam gelenekselleşen “Çığlık Festivali” etkinliğini başlatarak yüzde 90’a varan indirimler sunuyor. Epic Games Store ise bu haftaki ücretsiz oyunları için korku türünde öne çıkan iki yapımı karşımıza çıkardı.

    Geçen hafta yine korku türünde bir oyun olan Feat the Spotlight’ı oyunculara sunan Epic Games Store, Cadılar Bayramı temasını bu hafta da devam ettirerek şimdi kataloğunda Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ve Bendy and the Ink Machine oyunlarını ücretsiz olarak sergiliyor.

    Reklam

    Five Nights at Freddy’s: Into the Pit

    Mega Cat Studios tarafından geliştirilip yayınlanan FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit normal şartlarda 279 TL’den listeleniyor. Fakat bu hafta oyunu tamamen ücretsiz ve kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunun Epic Games sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

    “Oswald, kasabasının ve hayatının bu kadar sıkıcı olmamasını diliyor. Ancak her şey, harap bir pizzacının içindeki top havuzunu keşfetmesiyle ve kendini geçmişte bulmasıyla değişir. Fakat Oswald’ın en derin arzusu beklenmedik bir bedel getirecek…

    Bu ürpertici macera oyununda beş gecelik dehşetten sağ çık. Zamanlar arasında yolculuk yap, ipuçları topla ve peşini bırakmayan tehdidi alt etmeye çalış. Hızlı hareket et, gizlen, ve belki de hayatta kalabilirsin. Ama dikkatli ol! Tehlikede olan sadece senin hayatın değil. Oswald’ın babası ve geçmişten gelen çocuklar da sen kurtarmazsan ölebilir.”

    Five Nights at Freddy’s: Into the Pit’in sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler
    İşletim sistemi Windows 7/8/10 (64-bit) Windows 10/11 (64-bit)
    İşlemci (CPU) Intel i5 750 veya benzeri Intel i5 750 veya benzeri
    Bellek (RAM) 4 GB RAM 8 GB RAM
    Ekran kartı (GPU) NVIDIA GeForce GTX 670 veya benzeri NVIDIA GeForce GTX 670 veya benzeri
    DirectX DirectX 11 DirectX 11
    Depolama 3 GB 3 GB

    Bendy and the Ink Machine

    Joey Drew Studios imzalı korku temalı bulmaca-aksiyon oyunu, 279 TL yerine bu hafta tamemen bedava sunuluyor. Bendy and the Ink Machine’in Epic Games sayfasında oyun şu şekilde tanımlanıyor:

    “Bendy and the Ink Machine, animasyonun tozlu geçmişinden karanlık bir geleceğe uzanan birinci şahıs bulmaca-aksiyon-korku oyunudur.

    Henry olarak oynuyor, Joey Drew Studios’un terk edilmiş animasyon stüdyosunda geçmişinin şeytanlarıyla yüzleşiyorsun. Her köşede seni bekleyen sürprizlerle bu oyun hem tüylerini diken diken edecek hem de çocukluğunu yerle bir edecek.

    Çizgi filmlere bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın.”

    Bendy and the Ink Machine’in sistem gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler
    İşletim sistemi Windows 10 Windows 11
    İşlemci 64 bit 64 bit
    Bellek (RAM) 8 GB 8 GB
    Ekran kartı (VRAM) Paylaşımsız 4 GB Paylaşımsız 4 GB
    DirectX DirectX 12 DirectX 12
    Depolama 2 GB 2 GB
    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Bu oyunlar 6 Kasım Perşembe akşamına kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Önümüzdeki hafta Felix the Reaper ve Idle Champions of the Forgotten Realms oyunları bu yapımların yerini alarak bedava sunulacak.

    Son olarak Steam’den indirebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.