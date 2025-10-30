Epic Games’ten Cadılar Bayramı sürprizi: İki korku oyunu ücretsiz oldu

Reklam

Epic Games Store, oyunculara Cadılar Bayramı sürprizi olarak iki popüler korku oyununu ücretsiz veriyor.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit ve Bendy and the Ink Machine bir hafta boyunca platformda bedava indirilebiliyor.

6 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek bu fırsatlarda, oyunları kütüphanenize bir kez ekledikten sonra ömür boyu kullanmayı sürdürebileceksiniz.

Dijital oyun platformlarından oyunseverlere cazip fırsatlar sunulmaya devam ediliyor. Steam gelenekselleşen “Çığlık Festivali” etkinliğini başlatarak yüzde 90’a varan indirimler sunuyor. Epic Games Store ise bu haftaki ücretsiz oyunları için korku türünde öne çıkan iki yapımı karşımıza çıkardı.

Geçen hafta yine korku türünde bir oyun olan Feat the Spotlight’ı oyunculara sunan Epic Games Store, Cadılar Bayramı temasını bu hafta da devam ettirerek şimdi kataloğunda Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ve Bendy and the Ink Machine oyunlarını ücretsiz olarak sergiliyor.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit

Mega Cat Studios tarafından geliştirilip yayınlanan FIve Nights at Freddy’s: Into the Pit normal şartlarda 279 TL’den listeleniyor. Fakat bu hafta oyunu tamamen ücretsiz ve kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunun Epic Games sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

“Oswald, kasabasının ve hayatının bu kadar sıkıcı olmamasını diliyor. Ancak her şey, harap bir pizzacının içindeki top havuzunu keşfetmesiyle ve kendini geçmişte bulmasıyla değişir. Fakat Oswald’ın en derin arzusu beklenmedik bir bedel getirecek… Bu ürpertici macera oyununda beş gecelik dehşetten sağ çık. Zamanlar arasında yolculuk yap, ipuçları topla ve peşini bırakmayan tehdidi alt etmeye çalış. Hızlı hareket et, gizlen, ve belki de hayatta kalabilirsin. Ama dikkatli ol! Tehlikede olan sadece senin hayatın değil. Oswald’ın babası ve geçmişten gelen çocuklar da sen kurtarmazsan ölebilir.”

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit’in sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler İşletim sistemi Windows 7/8/10 (64-bit) Windows 10/11 (64-bit) İşlemci (CPU) Intel i5 750 veya benzeri Intel i5 750 veya benzeri Bellek (RAM) 4 GB RAM 8 GB RAM Ekran kartı (GPU) NVIDIA GeForce GTX 670 veya benzeri NVIDIA GeForce GTX 670 veya benzeri DirectX DirectX 11 DirectX 11 Depolama 3 GB 3 GB

Bendy and the Ink Machine

Joey Drew Studios imzalı korku temalı bulmaca-aksiyon oyunu, 279 TL yerine bu hafta tamemen bedava sunuluyor. Bendy and the Ink Machine’in Epic Games sayfasında oyun şu şekilde tanımlanıyor:

“Bendy and the Ink Machine, animasyonun tozlu geçmişinden karanlık bir geleceğe uzanan birinci şahıs bulmaca-aksiyon-korku oyunudur. Henry olarak oynuyor, Joey Drew Studios’un terk edilmiş animasyon stüdyosunda geçmişinin şeytanlarıyla yüzleşiyorsun. Her köşede seni bekleyen sürprizlerle bu oyun hem tüylerini diken diken edecek hem de çocukluğunu yerle bir edecek. Çizgi filmlere bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın.”

Bendy and the Ink Machine’in sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler İşletim sistemi Windows 10 Windows 11 İşlemci 64 bit 64 bit Bellek (RAM) 8 GB 8 GB Ekran kartı (VRAM) Paylaşımsız 4 GB Paylaşımsız 4 GB DirectX DirectX 12 DirectX 12 Depolama 2 GB 2 GB

Bu oyunlar 6 Kasım Perşembe akşamına kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Önümüzdeki hafta Felix the Reaper ve Idle Champions of the Forgotten Realms oyunları bu yapımların yerini alarak bedava sunulacak.

Son olarak Steam’den indirebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.