Arnavutluk, yolsuzlukla mücadele için yapay zekayı bakan olarak atadı

Arnavutluk, yapay zeka asistanı Diella'yı bakan yaptı.

Başbakan Edi Rama'ya göre, Diella yolsuzlukla mücadele etmek amacıyla kamu ihalelerinin tamamından sorumlu olacak.

Bazı yorumcular, bu yapay zeka adımını övse de, "Diella bile yolsuzluğa bulaşır" diyerek şüphelerini dile getiriyorlar.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çevrim içi devlet hizmetlerinde vatandaşa yardımcı olan yapay zeka asistanı Diella’nın, “sanal olarak oluşturulmuş” ilk bakan olduğunu ve yolsuzlukla mücadele etmek amacıyla kamu ihalelerinden sorumlu olduğunu açıkladı. Arnavutçada Güneş anlamına gelen Diella, Ocak ayından beri e-Arnavutluk portalında kullanıcılara, sesli komutlar aracılığıyla bürokratik görevlerinde yardımcı oluyordu.

Diella yolsuzlukla mücadele edecek

The Guardian’ın haberine göre Edi Rama, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Fiziksel olarak mevcut olmayan, ancak yapay zeka destekli sanal olarak oluşturulmuş ilk kabine üyesi olan Diella, Arnavutluk’u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış olduğu bir ülke haline getirmeye yardımcı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Tiran’da düzenlenen iktidardaki Sosyalist Parti konferansında dördüncü dönem hükümetinin kabine üyelerini açıklayan Rama, e-Arnavutluk portalında geleneksel Arnavut kostümü giyen Diella’nın, “kamu alımının hizmetkarı” olarak faaliyet göstereceğini söyledi.

Rama, bakanlıklardan kamu ihalelerini kazananları belirleme sorumluluğunun “adım adım” kaldırılacağını ve “ihale sürecindeki tüm kamu harcamalarının yüzde 100 net olmasını sağlamak” için yapay zeka tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

“Diella bile yolsuzluğa bulaşır”

Mayıs ayında yeniden seçilen Rama, daha önce yapay zeka teknolojisini, rüşveti, tehditleri ve çıkar çatışmalarını ortadan kaldıracak potansiyel olarak etkili bir yolsuzlukla mücadele aracı olarak gördüğünü söylemişti. Diella’nın, hükümetin özel şirketlerle yaptığı her ihaleyi inceleyeceğini ve her birinin artılarını objektif bir şekilde değerlendireceğini ifade etti.

The Guardian’a göre kamu ihaleleri, uzmanların uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde edilen parayı aklamak isteyen uluslararası çetelerin merkezi olduğunu ve yolsuzluğun hükümetin üst kademelerine kadar yayıldığını söylediği Arnavutluk’ta uzun süredir yolsuzluk skandallarının kaynağı olarak biliniyor.

Arnavut medyası bu adımı, “Hükümetin idari gücü algılama ve uygulama biçiminde önemli bir dönüşüm olarak, teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda yönetişimin aktif bir parçası olarak da kullanmaya başlaması” olarak övdü.

Bununla birlikte Diella’nın yolsuzluğu bitireceğine herkes ikna olmuş değil. Hatta bazı kullanıcılar buna o kadar inanmıyor ki, “Arnavutluk’ta Diella bile yolsuzluğa bulaşır” yorumunda bulunuyorlar.