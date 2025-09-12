Nepal’de Z kuşağı devrim yaptı: Yeni Başbakan Discord’da seçildi!

Nepal, 26 sosyal medya uygulamasının yasaklanması sonrası büyük protesto eylemlerine şahit oldu.

Z kuşağı tarafından gerçekleştirilen eylemler sonrası hükümet devrildi.

Gençler yeni liderlerini Discord üzerinden düzenlenen bir anketle belirledi.

Nepal’de Z kuşağı büyük bir devrimin fitilini ateşledi. Aktivistlerin ülkede başlattığı yolsuzluk karşıtı protestolarda KP Sharma Oli hükümeti düştü. Halihazırda mevcut siyasi liderlere güvenmediklerini beyan eden genç halk, yeni liderlerini belirlemek için soluğu sosyal medyada aldı.

Nepal’in yeni liderini belirlemek adına “Yolsuzluğa Karşı Gençlik” isimli bir Discord sunucusu oluşturan halk, kısa sürede 130 binden fazla üye topladı. Gerçekleştirilen oylamanın akabinde eski Nepal yüksek yargıcı Sushila Karki, ülkenin yeni lideri oldu.

Protestolar sosyal ağların yasaklanmasıyla başlamıştı

Nepal’deki protestolar ilk olarak Başbakan KP Sharma Oli tarafından Instagram ve Facebook başta olmak üzere 26 popüler sosyal medya uygulamasının yasaklanmasıyla birlikte başladı. Bu sansür sonrası Z kuşağı soluğu sokaklarda alarak seslerini duyurmayı amaçladı.

Fakat ne yazık ki eylemler kısa süre içinde şiddete dönüştü. Bunun sonucunda 50’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medya yasakları ile başlayan protesto süreci, bu kez bir sosyal ağ sayesinde sona erdi. Discord’da bir araya gelen kitle, yeni liderlerini belirleyerek teknolojinin günümüzde oynadığı rolle alakalı çarpıcı bir gerçeği gözler önüne sermiş oldu.

Nepal protestolarının komuta merkezi Discord oldu

Protesto eylemlerini organize etmek için Discord’da bir araya gelen gençler, Başbakan KP Sharma Oli’nin istifa etmesinin ardından yine bu platformu kullanarak yeni lider arayışına geçti. Sunucuda başlatılan anketlere yoğun bir katılım gösterildi.

Söz konusu sunucuda 130 binden fazla üye olduğu belirtiliyor. Fakat India Today’in haberine göre bu kişilerin tamamının Nepal vatandaşı olduğunu söylemek zor. Dünyanın herhangi bir yerinden de yeni liderlik seçimleri için oy kullanılmış olunabileceği tahmin ediliyor.

South China Morning Post’un haberine göre yeni lider seçilen Sushila Karki, 7 bin 713 oyla yüzde 50’lik barajı geçti.

Kanal moderatörlerinden biri olan Shaswot Lamichhane, New York Times’a yaptığı açıklamada, oylamanın yalnızca seçimleri denetleyecek geçici bir lider ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.