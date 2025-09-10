Spotify kayıpsız ses özelliğini Premium abonelere sundu

Spotify'ın kayıpsız ses özelliği, 2017'den beri süren söylentilerin ardından tüm Premium aboneler için kullanıma sunuldu.

Müzik platformu herhangi bir ek ücret talep etmeyecek ve yeni özellik ayarlar menüsünden etkinleştirilebilecek.

Spotify'ın sunduğu 24-bit / 44.1 kHz FLAC kalitesi, Apple Music ve Tidal gibi rakiplerin sunduğu daha yüksek kaliteden biraz daha düşük.

Yıllardır bir söylentiden ibaret olan Spotify’ın kayıpsız ses (lossless audio) özelliği nihayet gerçek oluyor. 2017 yılından beri dolaşan dedikodular ve 2021 yılındaki “bu yıl geliyor” sözlerinin ardından İsveç merkezli dijital müzik platformu bu kez gerçekten harekete geçti.

Kayıpsız ses tüm Spotify Premium abonelere açılıyor

Müjde şu ki: Spotify kayıpsız ses özelliği için ekstra bir ücret istemeyecek. Spotify HiFi veya Music Pro gibi yeni bir üyelik paketi yerine, özellik önümüzdeki iki ay içinde 50 farklı pazardaki tüm Premium abonelerine sunulmaya başlanacak. Şirket, özelliğin çıkışıyla birlikte fiyatlarında bir değişiklik yapmayacağını da doğruladı.

Spotify, özellik kullanılabilir hale geldiğinde abonelerine uygulama üzerinden bir bildirim gönderecek. Bildirimi aldıktan sonra ayarlar menüsünde yer alan “Medya Kalitesi” bölümünden kayıpsız sesi çok pratik bir şekilde etkinleştirebileceksiniz.

Kayıpsız ses dinlerken, çalan şarkı çubuğunda özel bir gösterge belirecek ve uyumlu donanımlar için Bağlan (Connect) Seçici aracılığıyla da görülebilecek. Başlangıçta Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser gibi markaların cihazlarında desteklenecek; Sonos ve Amazon desteğinin ise önümüzdeki ay eklenmesi bekleniyor.

Bazı kısıtlamalar mevcut

Ancak bir pürüz var: Spotify’ın kayıpsız ses seçeneği, 24-bit / 44.1 kHz FLAC ile sınırlı kalıyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Apple Music, Tidal ve Qobuz gibi rakipler, 24-bit / 192 kHz’e kadar HiRes FLAC desteği sunuyor. Bir başka deyişle Spotify’ın müzik kalitesi diğer müzik uygulamalarına kıyasla bir tık daha az olacak.

Gelişmeyle birlikte YouTube, büyük müzik akış hizmetleri arasında kayıpsız ses desteği sunmayan tek platform olarak kaldı. Google’dan bu durumun yakında değişeceğine dair bir işaret de gelmedi.

Kayıpsız ses özelliğinin ne faydası var?

“Kayıpsız ses” (lossless audio), dinlemiş olduğunuz müziğin kalitesini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan bir özelik olarak karşımıza çıkıyor. Sesin sıkıştırılması sırasında orijinal ses dosyasındaki hiçbir verinin kaybedilmemesi öngörülüyor ve bu sayede kullanıcılara daha daha iyi bir deneyim yaşatılması amaçlanıyor.

Normalde, dijital müzik dosyaları (MP3 vb.), dosya boyutunu küçültmek için “kayıplı sıkıştırma” (lossy compression) denilen bir yöntemle işleniyor. Sıkıştırma sırasında bazı ses verileri kalıcı olarak siliniyor. MP3 formatı bu nedenle çok popüler, çünkü küçük dosya boyutlarıyla müzikleri kolayca depolamayı ve internet üzerinden hızlıca aktarmayı sağlıyor. Ancak ses kalitesinde bir miktar kayıp da kaçınılmaz oluyor.

Kayıpsız sesin en büyük avantajı, orijinal stüdyo kaydına en yakın deneyimi sunması. Bilhassa yüksek kaliteli ses sistemleri, kulaklıklar veya ev sinema sistemleri kullanan audiophile’lar (ses meraklıları) için büyük bir fark yaratıyor. Ancak günlük kullanımda çoğu insan için MP3 gibi kayıplı formatlar yeterli olabiliyor.

Bununla birlikte kayıpsız ses dosyaları MP3’lere kıyasla çok daha büyük olduğundan, daha fazla depolama alanı ve daha hızlı internet bağlantısı gerektiriyor. Yani sınırlı bir internet bağlantısı olanlar için pek mantıklı olmadığını söyleyebiliriz.