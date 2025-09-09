Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu: iPhone Air resmen tanıtıldı

Ultra ince tasarıma sahip iPhone Air piyasaya çıktı.

Cihaz 79 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye'de tüketicilere sunuluyor.

Göz alıcı bir görünüm sunan model, "Pro" modellerde yer alan A19 Pro çipiyle üst düzey bir performans ortaya koyuyor.

Apple’ın bu akşam gerçekleştirdiği Awe Dropping etkinliğinde şirketin yeni akıllı telefonları resmi olarak duyuruldu. Aylardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen ve pek çok söylentiye konu olan ultra ince iPhone Air, göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki söylentilerde “17 Air” adıyla karşımıza çıkacağı konuşulan ultra ince akıllı telefon modeli, beklentileri ters köşeye yatırarak “17” ismini kullanmıyor. Geçen yılki iPhone 16 Plus’ın yerini alarak “Plus” modellerini tarihe karıştıran cihaz, 6 mm’den daha ince gövdesiyle şimdiye kadarki en ince iPhone olarak lanse ediliyor.

Ultra ince iPhone modeli neler sunuyor?

Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek ultra ince iPhone cihazı yalnızca 5,6 mm kalınlığa ve 165 gram ağırlığa sahip. Fakat cihaz, incecik gövdesine rağmen dayanıklılıktan taviz vermiyor. IP68 sertifikasına sahip olan telefonda ayrıca titanyum kenarlar ve Ceramic Shield 2 koruması yer alıyor.

iPhone Air, ince çerçeveli büyük bir 6,5 inç ekrana sahip sunuyor. Ekranda 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık, Dolby Vision destekli HDR ve artık parlama önleyici özellikli Super Retina XDR OLED panel bulunuyor.

Cihazda Apple A19 Pro işlemci yer alıyor. Bu sayede cihaz, iPhone 17 Pro serisinde yer alan işlemci sayesinde üst düzey performansa ulaşıyor. Fakat elbette “abisinde” gördüğümüz soğutma teknolojisinin bulunmaması, performans konusunda ondan biraz daha geride kalacağına işaret ediyor.

RAM konusunda henüz bir detay bulunmuyor. Fakat söylentiler, Apple Intelligence yapay zeka paketini desteklemek için en az 8 GB RAM’in varlığına işaret ediyor. Depolama alanı ise 256 GB, 512 GB veya 1 TB olarak karşımıza çıkıyor.

Kamera tarafında yeni 18 MP ön lens ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip tek bir 48 MP arka kamera karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte model, Dolby Vision’da 4K HDR kayıt ve Sinematik Mod gibi önceki iPhone’ların pek çok özelliğini korumaya devam ediyor.

iPhone Air modeli “27 saate kadar video oynatma” vaadiyle karşımıza çıkıyor. Apple her zamanki gibi pil kapasitesi rakamlarını henüz kesin olarak açıklamadı. Fakat ortaya çıkan söylentiler, batarya kapasitesinin yalnızca 2.800 mAh olduğunu bizlere gösteriyor.

iPhone Air teknik özellikleri

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

IP68 sertifikası

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone Air Türkiye fiyatı açıklandı

Ultra ince akıllı telefon modeli şu anda Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde listeleniyor. Ön siparişleri 12 Eylül saat 15:00’te, teslimatların ise 19 Eylül’de başlayacağı iPhone Air’ın fiyat listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

256 GB: 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL 512 GB: 89 bin 999 TL

Apple Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, ultra ince iPhone modeliyle ilgili şunları söyledi:

“Yepyeni iPhone Air o kadar güçlü, ama bir o kadar da inanılmaz derecede ince ve hafif ki, gerçek olduğuna inanmak için onu elinizde tutmanız gerekiyor. Tasarım ve mühendislikteki bu büyük sıçrama, yalnızca Apple inovasyonu, özellikle de Apple silikonu sayesinde mümkün oldu. iPhone Air, profesyonel performans, çok yönlü 48 MP Fusion kamera sistemi, yenilikçi Center Stage ön kameramız ve harika bir tam gün pil ömrü gibi kullanıcılarımızın seveceği gelişmiş özellikler sunan, iPhone ailesinin yepyeni bir üyesi. Tüm bunlar, geleceği elinizde tuttuğunuzu hissettiren çığır açan bir tasarımda.”

Apple etkinlikte aynı zamanda iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini piyasaya sundu.

Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3 akıllı saat modellerinin tanıtıldığı Awe Dropping lansmanı, şirketin heyecan veren yeni ürünlerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca yeni nesil kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro 3 de tanıtıldı.

Son olarak Apple Türkiye yeni modellerin duyurulmasıyla birlikte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus fiyatlarında indirime gitti.