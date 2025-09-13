Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    iPhone 17 serisinin dudak uçuklatan tamir ücretleri açıklandı

    iPhone 17 serisi modellerinin tamir ücretleri resmen duyuruldu. Apple Türkiye tarafından açıklanan rakamlar adeta dudak uçuklatıyor.
    iPhone 17 tamir ücretleri
    • iPhone 17 serisinin tamir ücretleri açıklandı.
    • Apple Türkiye'nin paylaştığı dudak uçuklatan rakamlar, adeta "bu paraya yeni telefon alırım" dedirtiyor.
    • Açıklanan ücretler 4 bin 799 TL'den başlayarak 73 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.

    iPhone 17 serisi tamir ücretleri resmen duyuruldu. Apple’ın şık tasarımları ve iddialı teknik özellikleri ile büyük beğeni toplayan yeni nesil akıllı telefonları, dudak uçuklatan tamir fiyatlarına sahip olacak. Açıklanan rakamlar, kullanıcılar için adeta bir “uyarı” niteliği taşıyor.

    Apple Türkiye tarafından resmi olarak duyurulan onarım ücretleri, en basit işlemler için 4 bin 799 TL’den başlayan rakamlarla karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte fiyatlar, özellikle de serinin en pahalı seçeneği olan iPhone 17 Pro Max modelinde 73 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

    iPhone 17 modellerinin tamir fiyatları ne kadar?

    Apple’ın yeni üst düzey telefonları için onarım ücretleri belli oldu. iPhone 17 batarya değişimi 4 bin 799 TL olarak açıklanırken, serinin diğer seçenekleri aynı işlem için 5 bin 799 TL talep ediyor. Arka cam değişim fiyatları ise dört modelde de sabit şekilde 7 bin 739 TL’den sunuluyor.

    iPhone 17 ön cam tamir fiyatı 15 bin 999 TL olarak duyuruldu. iPhone Air ve iPhone 17 Pro için de aynı rakamlar geçerli durumda. Serinin en gelişmiş modeli iPhone 17 Pro Max ise bu işlem için 18 bin 499 TL’lik ücret sunuyor.

    Apple iPhone 17

    Hem ön hem arka cam değişikliği yine üç modelde 20 bin 239 TL, iPhone 17 Pro Max’te ise 18 bin 499 TL’den karşımıza çıkıyor.

    iPhone 17 ve iPhone Air arka kamera tamir ücreti 8 bin 299 TL olarak belirlendi. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te ise bu rakamlar 12 bin 499 TL’ye çıkıyor.

    iPhone 17 Pro

    iPhone 17 tamir fiyatları ile ilgili daha detaylı bir inceleme için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

    Arıza nedeniiPhone 17iPhone AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
    Ön cam15 bin 999 TL15 bin 999 TL15 bin 999 TL18 bin 499 TL
    Arka cam7 bin 739 TL7 bin 739 TL7 bin 739 TL7 bin 739 TL
    Ön cam + Arka cam20 bin 239 TL20 bin 239 TL20 bin 239 TL22 bin 899 TL
    Batarya4 bin 799 TL5 bin 799 TL5 bin 799 TL5 bin 799 TL
    Arka kamera8 bin 299 TL8 bin 299 TL12 bin 499 TL12 bin 499 TL
    Diğer arızalar50 bin 999 TL58 bin 999 TL66 bin 499 TL73 bin 999 TL

    Son olarak Apple Türkiye bugün iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi için ön siparişleri başlattı. Cihazların teslimat tarihi olarak ise 19 Eylül tarihine işaret ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.