iPhone 17 serisinin dudak uçuklatan tamir ücretleri açıklandı

iPhone 17 serisinin tamir ücretleri açıklandı.

Apple Türkiye'nin paylaştığı dudak uçuklatan rakamlar, adeta "bu paraya yeni telefon alırım" dedirtiyor.

Açıklanan ücretler 4 bin 799 TL'den başlayarak 73 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 17 serisi tamir ücretleri resmen duyuruldu. Apple’ın şık tasarımları ve iddialı teknik özellikleri ile büyük beğeni toplayan yeni nesil akıllı telefonları, dudak uçuklatan tamir fiyatlarına sahip olacak. Açıklanan rakamlar, kullanıcılar için adeta bir “uyarı” niteliği taşıyor.

Apple Türkiye tarafından resmi olarak duyurulan onarım ücretleri, en basit işlemler için 4 bin 799 TL’den başlayan rakamlarla karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte fiyatlar, özellikle de serinin en pahalı seçeneği olan iPhone 17 Pro Max modelinde 73 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 17 modellerinin tamir fiyatları ne kadar?

Apple’ın yeni üst düzey telefonları için onarım ücretleri belli oldu. iPhone 17 batarya değişimi 4 bin 799 TL olarak açıklanırken, serinin diğer seçenekleri aynı işlem için 5 bin 799 TL talep ediyor. Arka cam değişim fiyatları ise dört modelde de sabit şekilde 7 bin 739 TL’den sunuluyor.

iPhone 17 ön cam tamir fiyatı 15 bin 999 TL olarak duyuruldu. iPhone Air ve iPhone 17 Pro için de aynı rakamlar geçerli durumda. Serinin en gelişmiş modeli iPhone 17 Pro Max ise bu işlem için 18 bin 499 TL’lik ücret sunuyor.

Hem ön hem arka cam değişikliği yine üç modelde 20 bin 239 TL, iPhone 17 Pro Max’te ise 18 bin 499 TL’den karşımıza çıkıyor.

iPhone 17 ve iPhone Air arka kamera tamir ücreti 8 bin 299 TL olarak belirlendi. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te ise bu rakamlar 12 bin 499 TL’ye çıkıyor.

iPhone 17 tamir fiyatları ile ilgili daha detaylı bir inceleme için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

Arıza nedeni iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ön cam 15 bin 999 TL 15 bin 999 TL 15 bin 999 TL 18 bin 499 TL Arka cam 7 bin 739 TL 7 bin 739 TL 7 bin 739 TL 7 bin 739 TL Ön cam + Arka cam 20 bin 239 TL 20 bin 239 TL 20 bin 239 TL 22 bin 899 TL Batarya 4 bin 799 TL 5 bin 799 TL 5 bin 799 TL 5 bin 799 TL Arka kamera 8 bin 299 TL 8 bin 299 TL 12 bin 499 TL 12 bin 499 TL Diğer arızalar 50 bin 999 TL 58 bin 999 TL 66 bin 499 TL 73 bin 999 TL

Son olarak Apple Türkiye bugün iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi için ön siparişleri başlattı. Cihazların teslimat tarihi olarak ise 19 Eylül tarihine işaret ediliyor.