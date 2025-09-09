Amiral gemisi iPhone 17 Pro yenilenen tasarımıyla piyasaya çıktı

iPhone 17 Pro yenilenen tasarımıyla piyasaya çıktı.

Bu tasarım değişiklikleri, iPhone 12'den bu yana Apple'ın en büyük sıçramasını temsil ediyor.

Cihaz, A19 Pro çipiyle üst düzey bir performans vaat ediyor.

Apple’ın Awe Dropping lansmanındaki resmi tanıtımının ardından yeni iPhone 17 Pro ile nihayet tanıştık. Uzun bir süredir merakla beklenen yeni model, yenilenen tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihaz, Google Pixel modellerini anımsatan bir tasarım sunuyor. Bu önemli değişiklik, 2020 yılında iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana gördüğümüz en büyük estetik sıçramalardan biri olarak göze çarpıyor.

Tasarım değişiklikleri, cihazın bir tarafından diğer tarafına uzanan çok daha büyük bir kamera modülü sunuyor. Apple, iPhone 11 Pro neslinden bu yana üçlü kamera kurulumunu bir köşede bulunan kare bir arka modülde tutuyordu. Fakat şirket yeni modelle birlikte bunu tamamen değiştirdi.

Yeni amiral gemisi iPhone cihazı arka kamera iyileştirmeleri, diğer modellerden daha yüksek performans ve teknik özelliklerindeki iyileştirmelerle dünyanın en iyi kompakt akıllı telefonlarından biri olmaya aday görünüyor.

Apple’ın yeni üst düzey telefonları neler sunuyor?

Uzun süreli kullanımda daha iyi performans sağlamak için yapıda bazı değişiklikler yapıldı. Titanyum yerine Ceramic Shield 2 tercih edilip alüminyuma geri dönüldü. Ayrıca Apple telefonlar ilk kez gövdeye entegre bir buhar odasıyla donatıldı. Bu değişiklikler bir araya geldiğinde, ısı dağılımında önemli iyileştirmeler sağlanacağı vurgulanıyor.

Premium telefonlar ekran konusunda önceki nesille aynı tasarımı koruyor. iPhone 17 Pro için 6,3 inç Super Retina XDR OLED paneller ve iPhone 17 Pro Max için 6,9 inç paneller bekleniyor. Her ikisinin de son derece ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. 120Hz Pro Motion, 2.000 nit tepe parlaklık ve Dolby Vision özellikli HDR mevcut.

iPhone 17 Pro serisi, tartışmasız dünyanın en güçlü akıllı telefon çipi olan güçlü A19 Pro çipinden güç alıyor. A19 Pro, Apple’ın piyasadaki en hızlı çipler olduğunu iddia ettiği altı adet yüksek performanslı CPU çekirdeğine sahip. Ayrıca dört adet yüksek verimli çekirdeğe ve altı adet GPU çekirdeği barındırıyor.

Apple tarafından henüz doğrulanmasa da cihazlarda RAM’in 8 GB’tan 12 GB’a yükseltilmesi bekleniyor. Bu sayede daha gelişmiş Apple Intelligence özelliklerinin kullanıcılarla buluşacağı aktarılıyor. Cihazda 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor.

Akıllı telefonların en büyük geliştirmeleri kameralarında, özellikle de yakınlaştırma ve kayıt yeteneklerinde görülüyor. f/1,78 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 48 MP ana lens, makro çekimler için otomatik odaklama özelliğine sahip 48 MP ultra geniş açılı lens, 8x optik yakınlaştırma ve OIS ile donatılmış yeni 48 MP telefoto lens karşımıza çıkıyor.

Apple’ın daha önce kullandığı çözünürlüğü iki katına çıkaran 24 MP’lik bir lensin benimsenmesi de dikkatlerden kaçmıyor. iPhone 16 Pro serisindeki 12 MP’lik kamera, yerini çok daha yetenekli lenslere bırakıyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantıları (10 Gbps hız), Face ID özellikli biyometrik özellikler, yapılandırılabilir kamera ve aksiyon kontrol tuşları, yüksek çözünürlüklü stereo ses ve iOS 26 işletim sistemi yer alıyor.

iPhone 17 Pro özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro Max özellikleri

Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro serisi Türkiye fiyatları belli oldu

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone’ları şu anda şirketin resmi internet sitesi üzerinden listelenmeye başladı. Ön siparişler için 12 Eylül, resmi satışlar içinse 19 Eylül’e işaret ediliyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max’in fiyatları şu şekilde:

Pro (256 GB): 107 bin 999 TL

107 bin 999 TL Pro (512 GB): 119 bin 999 TL

119 bin 999 TL Pro (1 TB): 131 bin 999 TL

131 bin 999 TL Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL

119 bin 999 TL Pro Max (512 GB): 131 bin 999 TL

131 bin 999 TL Pro Max (1 TB): 143 bin 999 TL

143 bin 999 TL Pro Max (2 TB): 168 bin 999 TL

Apple etkinlikte aynı zamanda iPhone 17 ve ultra ince iPhone Air modellerini piyasaya sundu.

Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3 akıllı saat modellerinin tanıtıldığı etkinlik, şirketin heyecan veren yeni ürünlerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca yeni nesil kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro 3 de duyuruldu.

Son olarak Apple Türkiye yeni modellerin duyurulmasıyla birlikte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus fiyatlarında indirime gitti.