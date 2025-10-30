Oyun geliştirme dünyası HUJAM 2025’te buluşuyor

Reklam

ACM Hacettepe tarafından 31 Ekim – 1-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan HUJAM (Hacettepe Üniversitesi Game Jam) etkinliğinin yeni dönemi için başvurular başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından genç geliştiricilerin 48 saat boyunca sıfırdan oyun tasarladığı, yaratıcılık, mühendislik ve takım çalışmasını bir araya getiren HUJAM, ulusal çapta bir etkinlik olarak bu yıl da oyun geliştiricileri bir araya getiriyor.

Etkinlik boyunca katılımcılar, verilen temaya göre oyun geliştirme sürecinde teknik becerilerini sergilemenin yanı sıra sektör profesyonelleri, jüri üyeleri ve mentörlerle tanışma fırsatı elde ediyor. Etkinlikte oyunlar mentör desteğiyle geliştirilecek, jüri huzurunda oynanacak ve kazananlar ödüllendirilecekler.

HUJAM 2025’e dair önce çıkan bilgiler ise şunlar:

Finalistler, 31 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kültür ve Kongre Merkezi ‘nde ağırlanacak.

tarihlerinde ‘nde ağırlanacak. İlk üç takım toplam 60.000 TL ödül çeki ile ödüllendirilecek.

ile ödüllendirilecek. Takımlardan en az 1 kişinin etkinlik alanında bulunması gerekecek.

HUJAM etkinliği; akademik üretkenliği, multidisipliner çalışma kültürünü ve oyun teknolojileri alanındaki iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılar hem teknik becerilerini geliştirme hem de profesyonel ağlarını genişletme fırsatı elde ediyor. Ayrıca etkinlik web sitesinde yer alan takım arama lobisi sayesinde katılımcılar kolaylıkla ekip kurabiliyor veya mevcut takımlara katılabiliyor.

HUJAM 2025 başvuruları ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi için: https://hujam.acmhacettepe.com