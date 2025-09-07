Android’in efsanevi başlatıcısı Nova Launcher için yolun sonu geldi

Nova Launcher'ın orijinal geliştiricisi Kevin Barry, projedeki görevinden ayrıldı.

Nova Launcher artık yeni özellikler ve güncellemeler almayacak.

Uygulamanın kodu, geliştirici ve kullanıcıların taleplerine rağmen açık kaynak yapılmayacak.

Android dünyasının en ikonik özel başlatıcılarından (launcher) biri olan Nova Launcher için bir devir sona eriyor. Android Police sitesinin haberine göre, uygulamanın kurucusu ve orijinal geliştiricisi Kevin Barry, projenin projeden tamamen çekildi. Nova Launcher artık yeni güncellemeler veya özellikler almayacak.

Yıllardır Nova Launcher, sunmuş olduğu sayısız kişiselleştirme seçeneği ve özellikleri ile akıllı telefonuna yeni bir görünüm kazandırmak isteyen Android kullanıcılarının vazgeçilmezi olmuştu. Microsoft da geçmişte Android cihazlar için kendi Arrow Launcher uygulamasını piyasaya sürse de Nova kadar popülerlik yakalayamamıştı.

Nova Launcher neden sonlandırıldı?

Aslında Nova Launcher’ın bu duruma gelmesi pek de şaşırtıcı değil. Uygulama, 2022 yılında bir analiz firması olan Branch tarafından satın alınmıştı. Satın alma anlaşmasının bir parçası olarak orijinal ekip olan Kevin Barry ve Nova Topluluk yöneticisi Cliff Wade de şirkete katılmıştı. O dönemde firma, Nova’nın geliştirilmesine müdahale etmeyeceğini, Kevin ve ekibine tam kontrol bırakacağını belirtmişti.

Hatta dönemin Branch CEO’su Alex Austin, Reddit’te yaptığı bir AMA (Bana İstediğini Sor) oturumunda, Kevin’in şirketten ayrılması durumunda Nova Launcher’ın kodunu açık kaynak yapacaklarını ve topluluğa bırakacaklarını bile söylemişti.

O zamanlar her şey umut verici görünse de 2024 yılında Branch’in şirket çapında işten çıkarmalar yapmasıyla her şey değişmeye başladı. 12 kişiden oluşan orijinal Nova ekibini dağıtan Branch yönetimi, projeyi artık yalnızca tek bir kişi yani Kevin Barry ile devam ettirme kararı aldı. İki yıl sonra Kevin Barry de Branch’ten ayrıldı ve artık Nova Launcher’ın geliştirilmesinde yer almıyor.

“Nova Launcher’ın kodu açık kaynak olmayacak”

Barry, yaptığı duyuruda, son bir yıldır uygulamanın tek geliştiricisi olduğunu ve son aylarını Nova Launcher’ın kodunu açık kaynak yapmak ve temizlemekle geçirdiğini açıkladı. Ancak Branch’in hem geliştirme sürecini durdurmasını hem de açık kaynak çalışmalarını sonlandırmasını istemesi sebebiyle çalışmalarını bitirmek zorunda kaldı. Ne yazık ki bildiğimiz şekliyle Nova Launcher için yolun sonu bu.

Branch’in uygulamayı güncellemesi pek olası görünmüyor. Güncellese bile orijinal yaratıcısı olmadan Nova’yı milyonlarca Android kullanıcısının favorisi yapan aynı vizyonu ve yeniliği beklememek gerekiyor. Halihazırda telefonunda Nova Launcher kullananlar için şimdilik herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak zamanla Google yeni Android sürümlerini yayınladıkça sorunlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır.