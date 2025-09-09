iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 16 Pro serisinin satışları durduruldu

iPhone 17 serisini piyasaya tanıtan Apple, dört eski telefonunun satışlarını durdurdu.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max artık Apple mağazalarında listelenmiyor.

Apple, Awe Dropping etkinliğinde iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini piyasaya duyurdu. Yeni nesil iPhone’ların Türkiye fiyatları belli oldu. Bununla birlikte şirket, her yıl olduğu gibi eski bazı cihazlarını raflardan çekti.

iPhone 17 serisinin piyasaya sunulmasıyla birlikte Apple, dört eski cihazın satışlarını kesti. Bu durumdan etkilenen modeller arasında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri yer alıyor.

Söz konusu ürünler Apple’ın resmi internet sitesinden kaldırılsa da halen bazı teknoloji mağazalarında satılmaya devam ediyor. Fakat stoklar bitmeye başladıkça artık cihazları oralardan da bulmak mümkün olmayacak.

Apple bugün ayrıca bazı modellerinde indirime gitti. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus cihazlarının fiyatı düştü.

iPhone 16’nın 128 GB’lık sürümü daha önce 69 bin 999 TL’den satılırken, şu anda 4 bin TL indirimle 65 bin 999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. iPhone 16 Plus’ın 128 GB depolamalı versiyonu 79 bin 999 TL’den 76 bin 999 TL’ye düştü. 256 GB’lık sürüm ise 85 bin 999 TL’den 82 bin 999 TL’ye geriledi.

iPhone 15 teknik özellikleri

60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

iPhone 15 Plus teknik özellikleri

60 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

iPhone 16 Pro teknik özellikleri

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması

128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Arka kamera: f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera

f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

149,6 x 71,5 x 8,25 mm Ağırlık: 199 gram

iPhone 16 Pro Max teknik özellikleri