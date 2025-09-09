iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 16 Pro serisinin satışları durduruldu

- iPhone 17 serisini piyasaya tanıtan Apple, dört eski telefonunun satışlarını durdurdu.
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max artık Apple mağazalarında listelenmiyor.
Apple, Awe Dropping etkinliğinde iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini piyasaya duyurdu. Yeni nesil iPhone’ların Türkiye fiyatları belli oldu. Bununla birlikte şirket, her yıl olduğu gibi eski bazı cihazlarını raflardan çekti.
iPhone 17 serisinin piyasaya sunulmasıyla birlikte Apple, dört eski cihazın satışlarını kesti. Bu durumdan etkilenen modeller arasında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri yer alıyor.
Söz konusu ürünler Apple’ın resmi internet sitesinden kaldırılsa da halen bazı teknoloji mağazalarında satılmaya devam ediyor. Fakat stoklar bitmeye başladıkça artık cihazları oralardan da bulmak mümkün olmayacak.
Apple bugün ayrıca bazı modellerinde indirime gitti. Geçen yıl tanıtılan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus cihazlarının fiyatı düştü.
iPhone 16’nın 128 GB’lık sürümü daha önce 69 bin 999 TL’den satılırken, şu anda 4 bin TL indirimle 65 bin 999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. iPhone 16 Plus’ın 128 GB depolamalı versiyonu 79 bin 999 TL’den 76 bin 999 TL’ye düştü. 256 GB’lık sürüm ise 85 bin 999 TL’den 82 bin 999 TL’ye geriledi.
iPhone 15 teknik özellikleri
- Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama
- Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
- Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens
- Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS
- İşletim sistemi: iOS 17
iPhone 15 Plus teknik özellikleri
- Ekran: 60 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama
- Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
- Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens
- Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS
- İşletim sistemi: iOS 17
iPhone 16 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması
- İşlemci: Apple A18 Pro
- Dahili depolama alanı: 128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
- Arka kamera: f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera
- Selfie kamerası: f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC
- Diğer özellikler: Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası
- Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj
- Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm
- Ağırlık: 199 gram
- İşletim sistemi: iOS 18
iPhone 16 Pro Max teknik özellikleri
- Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran
- İşlemci: Apple A18 Pro
- Dahili depolama alanı: 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
- Arka kamera: f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera
- Selfie kamerası: f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC
- Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikası
- Batarya kapasitesi: MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj imkanı
- Renkler: Siyah titanyum, beyaz titanyum, doğal titanyum, çöl titanyumu
- Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm
- Ağırlık: 227 gram
- İşletim sistemi: iOS 18