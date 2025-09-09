iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Apple, haftalardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen Awe Dropping etkinliğinde yeni nesil akıllı telefonlarını piyasaya duyurdu. iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi nihayet kullanıcıların karşısına çıktı.

Apple’ın baz modeli iPhone 17, iPhone 16‘nın özünü küçük tasarım değişiklikleriyle koruyor. Fakat ne yazık ki ultra ince iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile gelen yeni tasarımı içermiyor.

iPhone 17 özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17’nin Super Retina XDR OLED ekranı, bu yıl temel modellere kıyasla en çok iyileştirme gören donanım unsurlarından biri olarak göze çarpıyor. Apple, ön ekranı 6,3 inçlik büyüklüğe ulaştırıyor. Önceki nesil 6,1 inçlik bir ekranla geliyordu. Boyutlardaki bu artışa 1 – 120 Hz arasında değişken bir yenileme hızı eşlik ediyor.

9to5Mac’e göre Apple, yeni 24 MP sensöre sahip ön kameranın yanı sıra OIS destekli 48 MP ana sensör ve makro işlevi ile 2x optik yakınlaştırmaya sahip ilk 12 MP telefoto lens de sunuyor. Optimize edilmiş yazılım ve güncellenmiş işleme paketi, görüntü kalitesinde önemli iyileştirmeler sunacak gibi görünüyor.

Pil konusunda ise Apple’ın tahminlere göre 3.600 mAh’ye ulaşabilecek kapasitede bir artışa sahip olması bekleniyor. Serinin geri kalanında ise MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarj özelliği ve Qi2.2 tabanlı aksesuarlarla uyumluluk olacağı tahmin ediliyor. Bu konuda henüz şirketten resmi bir doğrulama gelmedi.

iPhone 17’nin teknik özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC ve USB-C bağlantıları, Face ID özellikli biyometrik özellikler, yapılandırılabilir kamera/aksiyon kontrol tuşları, yüksek çözünürlüklü stereo ses ve iOS 26 işletim sistemi yer alıyor.

Apple’ın yeni modeli geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Bu sefer daha canlı renklere odaklanılıyor. Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor olmak üzere beş farklı renk seçeneği sağlanıyor.

Apple’ın iPhone Ürün Pazarlamasından Sorumlu Dünya Geneli Başkan Yardımcısı Kaiann Drance cihazla alakalı şunları söyledi:

“iPhone 17, çizilmeye karşı 3 kat daha dayanıklı, daha büyük ve daha parlak ProMotion ekrandan, daha hızlı şarjla tüm gün süren pil ömrüne, güçlü performans için A19 çipe, harika 48 MP Dual Fusion kamera sistemine ve yenilikçi Center Stage ön kameraya kadar iPhone’u günlük yaşamınızda daha da kullanışlı hale getiren güçlü özelliklerle büyük bir yükseltme sunuyor. Şimdiye kadarki en iyi ön kameramız. iPhone 17, en yeni özellikleri arayan ve iPhone’larının uzun ömürlü olacağını bilmenin verdiği güveni arayan müşteriler için harika bir seçim.”

iPhone 17 Türkiye fiyatı açıklandı

Apple’ın yeni iPhone 17 modelinin Türkiye fiyatı açıklandı. Cihaz 77 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. 12 Eylül’de ön siparişlerin açılacağı, 19 Eylül tarihinde ise ürünün tüketicilerle buluşacağı belirtiliyor.

256 GB: 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL 512 GB: 89 bin 999 TL

Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3 akıllı saat modellerinin tanıtıldığı etkinlik, şirketin heyecan veren yeni ürünlerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca yeni nesil kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro 3 de duyuruldu.

Son olarak Apple Türkiye yeni modellerin duyurulmasıyla birlikte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus fiyatlarında indirime gitti.