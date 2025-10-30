Üçe katlanan Samsung Galaxy Z TriFold’un satışları 2026’da başlayacak

Reklam

Samsung, üçe katlanabilir ekrana sahip telefonunun geliştirilme sürecinin son aşamasına geldi.

Galaxy Z TriFold olarak adlandırılması beklenen model, bu yıl sonlarında tanıtılsa bile resmi satışlara 2026 yılında başlayacak.

Samsung'un ilk aşamada bu modeli sınırlı sayıda üretmesi ve yalnızca belirli pazarlarda satışa çıkarması bekleniyor.

Samsung’un ilk üçe katlanabilen akıllı telefonu için artık geri sayım başladı. Bu hafta başında cam bir kubbe içerisinde sergilenen Galaxy Z TriFold modelinin çıkış tarihi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Şimdiye kadar gündeme gelen dedikodular, inovatif tasarımı ve güçlü donanımıyla adından söz ettirecek Galaxy Z TriFold’un bu yıl sonuna doğru satışlara başlayacağına dair ipuçları veriyordu. Fakat gelen son sızıntılar, Samsung’un lansman stratejisini değiştirmiş olabileceğine işaret ediyor.

Galaxy Z TriFold’dan yeni detaylar geldi

Samsung’un yatırımcı konferans görüşmesinde yayınladığı basın bülteninde, şirketin mobil bölümünün 2026 yılında çeşitli hedeflere ulaşmayı hedeflediği ifade edildi. Bunlardan birinin de “form faktörü yenilikleriyle yapay zekadaki liderliğini genişletmek” olduğunu belirtti.

Dolayısıyla da markanın merakla beklenen üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold’u yıl sonuna doğru duyurma ihtimali hala var. Fakat cihazın satışlarının 2026 yılında başlaması bekleniyor.

Önümüzdeki yaz piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modellerini temelde bir “yenilik” olarak nitelendiremeyeceğimizden dolayı üç ekranlı katlanabilir cihazın kendi segmentinde gerçekten eşi benzeri olmayan bir seçenek olacağını söylemek mümkün. Cihaz, Huawei’nin bu konuda dünyada bir ilke imza atan Mate XT Ultimate modeliyle doğrudan rekabet etmeye odaklanacak.

Samsung’un ayrıca yapay zekayı daha fazla akıllı telefona entegre etmeyi hedeflediği söyleniyor. Şirketin bu sayede orta segment akıllı telefonlarındaki özelliklerin yaygınlaşmasını sağlayacağı vurgulanıyor.

Samsung’un üçe katlanabilen telefonu neler sunacak?

Şirketin hafta başında cam bir kubbede ziyaretçilere sergilediği Galaxy Z TriFold, şimdilik yalnızca siyah renk seçeneğiyle karşımıza çıktı. Fakat lansmanda şirket farklı renk seçeneklerini de tüketicilere sunabilir.

İki menteşeye sahip olacak Galaxy Z TriFold, kompakt modda 6,5 inç boyutunda çalışıyor. Cihaz tamamen açıldığında ise ekran 10 inçlik bir tablete dönüşüyor.

Şimdilik cihazla alakalı teknik detaylar kısıtlı durumda. 25W’a kadar hızlı kablolu şarj desteğine sahip olacağı açıklanan sıra dışı Samsung modelinde NFC, 5G, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları bulunacağı da doğrulandı. Diğer merak edilen ayrıntıların ilerleyen günlerde sızdırılabileceği tahmin ediliyor.