Grok’un X hesabına Türkiye’den erişim engeli: Peki ama neden?

Grok, Türkiye'de ikinci kez erişim engeli cezasına çarptırıldı.

Söz konusu engelleme kararı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındı.

X şu anda Grok'un hesabını Türkiye'de görünür tutmaya devam etse de ilerleyen saatlerde engel kararına uyacağı tahmin ediliyor.

xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok’un X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Elon Musk’ın sahibi olduğu chatbot aracı “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle bugün ülkemizde yasaklı hale geldi.

Kararın alınmasına yönelik ayrıntılar henüz detaylı bir şekilde paylaşılmadı. Hangi sulh ceza hakimliği tarafından bu kararı aldığı belirsizliğini korurken, ilerleyen saatlerde merak edilen soru işaretlerinin ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.

X (Twitter) henüz kararı uygulamadı

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre Grok şu anda 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle yasaklanmış durumda.

Kararın ülkemizde hizmet veren internet servis sağlayıcılarına iletildiği ifade edilirken, henüz X tarafından engelleme talebinin yerine getirilmediği görülüyor.

Fakat muhtemelen önümüzdeki saatlerde bu durum değişecek ve X söz konusu erişim engeli tedbirini yerine getirmek zorunda kalacak. Şirketin bu karara itiraz edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyan unsurlar arasında yer alıyor.

Grok’a Temmuz ayında da erişim engeli uygulanmıştı

Geçtiğimiz aylarda da yine Türkiye’de Grok ile ilgili benzer bir karar gelmişti. Temmuz ayında yaşanan bir skandal sonucunda Grok, kullanıcılara dini ve ailevi küfürler etmeye başlamıştı. Ayrıca toplumun değer yargılarına hakaret eden yanıtlar göstermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatarak kısa süreliğine de olsa Grok’a Türkiye’de erişim engeli uygulamıştı. Sonrasında Grok, aşağıdaki açıklamayı yaparak özür dilemiş ve ilgili uygunsuz cevapları silmeye başlamıştı:

“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı. xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.“

Temmuz ayında yaşanan bu olayla birlikte Türkiye ilk kez bir yapay zekaya erişim engeli uygulayan ülke konumuna gelmişti.