Apple Türkiye, iPhone 16 fiyatlarında indirime gitti

Apple, iPhone 17 serisini duyurmasıyla birlikte geçen yılki modellerinin fiyatlarını düşürdü.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus daha düşük fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Apple Türkiye'nin fiyatlarda 4 bin TL'ye kadar indirime gittiği görülüyor.

Apple bu akşam gerçekleştirilen Awe Dropping etkinliğinde yeni ürünleriyle karşımıza çıktı. Şirket heyecanla beklenen sunumda iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini resmi olarak piyasaya duyurdu. Bunun yanı sıra AirPods Pro 3 ve markanın yeni akıllı saatleri de tüketicilere duyuruldu.

Şirket yeni akıllı telefonlarını tanıtırken, bu kez tüketicilere bir sürpriz yapmayı ihmal etmiyor. Apple, geçen yıl tanıtılan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin fiyatlarında indirime gidiyor. Cihazlar artık yaklaşık 4 bin TL daha ucuza ülkemizde satılıyor.

iPhone 16’nın güncel fiyatları ne kadar?

Apple, şimdiye kadar 69 bin 999 TL’den satılan 128 GB dahili depolama alanına sahip iPhone 16’yı şimdi 4 bin TL indirim fırsatıyla 65 bin 999 TL karşılığında satıyor. 128 GB ve 256 GB’lık iPhone 16 Plus’ın fiyatları sırasıyla 79 bin 999 TL ve 85 bin 499 TL’den 76 bin 999 TL ve 82 bin 999 TL’ye düşüyor.

Apple’ın resmi internet sitesini ziyaret ettiğimizde, güncel iPhone 16 ve iPhone 16 Plus fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Eski fiyat Yeni fiyat iPhone 16 – 128 GB 69 bin 999 TL 65 bin 999 TL iPhone 16 Plus – 128 GB 79 bin 999 TL 76 bin 999 TL iPhone 16 Plus – 256 GB 85 bin 499 TL 82 bin 999 TL

iPhone 16 teknik özellikleri

Ekran: 2556 x 1179 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

iPhone 16 Plus teknik özellikleri