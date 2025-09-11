Evernote’un sahibi Bending Spoons, Vimeo’yu satın aldı

Bending Spoons, Vimeo'yu 1,38 milyar dolara satın aldı.

Satın alım girişimi için bürokratik işlemler sürerken, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Bending Spoons'un ödemeyi tamamen nakit parayla gerçekleştireceği de ekleniyor.

Evernote, WeTransfer ve Meetup gibi hizmetlerin arkasındaki şirket Bending Spoons, Vimeo platformunu satın alma girişimini resmileştirdi. Finansal işlemin toplam değerinin 1,38 milyar dolar olması ve tamamının nakit olarak ödenmesi bekleniyor.

Vimeo yöneticileri daha öncesinde anlaşmaya oybirliğiyle desteklerini zaten göstermişti. Mevcut hissedarların hisse başına 7,85 dolarlık bir teklif alacağı ifade ediliyor.

Bending Spoons daha önce yaptığı satın alma girişimleriyle dikkat çekici bir şöhrete sahip. Şirket, satın aldığı firmaların yapılarını kökten değiştirme konusunda artık alışık olduğumuz bir bakış açısı izliyor.

2022 yılında Evernote’u satın alan Bending Spoons, ertesi yıl popüler not alma hizmetinin çalışanlarının büyük bir kısmının işten çıkardı. Benzer bir senaryo, geçen yıl WeTransfer’in satın alınmasında da görüldü.

Anlaşmanın tamamlanmasından birkaç hafta sonra Bending Spoons, dosya paylaşım platformunu WeTransfer’in çalışanlarının yaklaşık dörtte üçünü işten çıkardı.

Vimeo’nun dönüşümü

2004 yılında kurulan Vimeo yirmi bir yıllık faaliyet süreci boyunca önemli bir evrim geçirdi. Platform, başlangıçta YouTube’a rakip olduğu imajından gitgide uzaklaştı.

Popüler video uygulaması bir zamanlar bağımsız film yapımcıları ve içerik üreticileri için tercih edilen bir video barındırma seçeneği olarak görülüyordu. Günümüzde ise iş modeli daha çok kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor.

Sunulan hizmetin ayırt edici bir özelliği ise içerik politikası olarak biliniyor. Vimeo, içerik üreticilerinin açık izni olmadan üretken yapay zeka modellerini eğitmek için barındırılan videoların kopyalanmasına veya kullanılmasına izin vermiyor.

Platformun bu yaklaşımı, hizmeti içerikleri üzerinde daha fazla kontrol arayan işletmeler için özellikle cazip bir video barındırma çözümü haline getirebilir. Şirket ayrıca tartışmalı bir şekilde kaldırılmalarından iki yıl sonra TV uygulamalarını yeniden kullanıma sunmak için de çalışmalar yürütüyor. Yakın zaman önce Vimeo’nun Apple TV uygulaması da bu bağlamda karşımıza çıktı.

Yıl sonuna kadar satın alım işlemleri tamamlanacak

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre satın alma işleminin cari takvim yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Fakat işlemin tamamlanması, belirli temel koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak yorumlanıyor.

Söz konusu anlaşma, Vimeo hissedarlarının resmi onayını gerektiriyor. Ayrıca piyasa denetiminden sorumlu düzenleyici kurumların onayı da bekleniyor.